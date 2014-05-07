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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 06:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.40 -0.08 -0.17 5039774

搜狐 55.07 -1.35 -2.39 491065

网易 67.07 -2.31 -3.33 440178

百度 151.27 -6.56 -4.16 6173772

台湾

台湾积体电路 20.33 +0.33 +1.65 2740524

联电 2.14 +0.01 +0.47 248489

日月光 5.83 -0.04 -0.68 57176

硅品精密 7.24 -0.05 -0.69 591227

和信超媒体 1.06 -0.05 -4.50 405291

友达 3.80 -0.04 -1.04 115926

中华电信 31.30 +0.02 +0.06 23236

台湾国际航电 56.50 -1.86 -3.19 2333877

香港

中国移动 47.31 +0.42 +0.90 179526

中国联通 15.93 +0.49 +3.17 166723

中国电信 51.76 +0.42 +0.82 12256

中芯国际 4.10 -0.02 -0.49 13754

电讯盈科 5.37 +0.14 +2.68 8126

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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