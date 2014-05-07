《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月7日

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.40 -0.08 -0.17 5039774
搜狐 55.07 -1.35 -2.39 491065
网易 67.07 -2.31 -3.33 440178
百度 151.27 -6.56 -4.16 6173772
台湾
台湾积体电路 20.33 +0.33 +1.65 2740524
联电 2.14 +0.01 +0.47 248489
日月光 5.83 -0.04 -0.68 57176
硅品精密 7.24 -0.05 -0.69 591227
和信超媒体 1.06 -0.05 -4.50 405291
友达 3.80 -0.04 -1.04 115926
中华电信 31.30 +0.02 +0.06 23236
台湾国际航电 56.50 -1.86 -3.19 2333877
香港
中国移动 47.31 +0.42 +0.90 179526
中国联通 15.93 +0.49 +3.17 166723
中国电信 51.76 +0.42 +0.82 12256
中芯国际 4.10 -0.02 -0.49 13754
电讯盈科 5.37 +0.14 +2.68 8126
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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