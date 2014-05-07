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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 07:10 BJT

更新版 1-美国经济：第一季非农生产率受严寒天气打压下滑，但趋势持稳

**单位劳工成本大涨**

不过生产率趋势仍然温和上升。第一季生产率较上年同期增长1.4%。第一季工人工时增加，但产出下降，这提高了劳工成本。

单位劳工成本上升4.2%，去年第四季为下降0.4%。这是2012年第四季以来单位劳工成本最大升幅。

分析师原本预期单位劳工成本会增长2.6%。尽管第一季单位劳工成本增加，但鲜有迹象显示带动薪资上涨。单位劳工成本较上年同期仅增长0.9%。

“目前我没看到薪资上涨趋势，”Navy Federal Credit Union分析师Alan MacEachin表示。“我认为至少一年内不会看到薪资上升。市场认为，美联储将在2015年中晚期开始收紧政策。”

上周政府报告显示，第一季劳动成本以逾两年来最慢速度增长。此外，一项就业报告也显示3月薪资增长迟滞。

就业市场闲置情况抑制薪资增长，令经济整体物价压力保持温和。

虽然这种情况是暂时的，但生产率下降和经济成长疲弱对聘雇来说都不是好兆头。第一季就业岗位新增56.9万个。

摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver说，第一季这种劳工需求强劲但GDP增长疲弱的情况或许不会持续。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 龚芳/张荻)
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