更新版 1-美国经济：第一季非农生产率受严寒天气打压下滑，但趋势持稳

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
**单位劳工成本大涨**
不过生产率趋势仍然温和上升。第一季生产率较上年同期增长1.4%。第一季工人工时增加，但产出下降，这提高了劳工成本。
单位劳工成本上升4.2%，去年第四季为下降0.4%。这是2012年第四季以来单位劳工成本最大升幅。
分析师原本预期单位劳工成本会增长2.6%。尽管第一季单位劳工成本增加，但鲜有迹象显示带动薪资上涨。单位劳工成本较上年同期仅增长0.9%。
“目前我没看到薪资上涨趋势，”Navy Federal Credit Union分析师Alan MacEachin表示。“我认为至少一年内不会看到薪资上升。市场认为，美联储将在2015年中晚期开始收紧政策。”
上周政府报告显示，第一季劳动成本以逾两年来最慢速度增长。此外，一项就业报告也显示3月薪资增长迟滞。
就业市场闲置情况抑制薪资增长，令经济整体物价压力保持温和。
虽然这种情况是暂时的，但生产率下降和经济成长疲弱对聘雇来说都不是好兆头。第一季就业岗位新增56.9万个。
摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver说，第一季这种劳工需求强劲但GDP增长疲弱的情况或许不会持续。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 龚芳/张荻)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。