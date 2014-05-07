EIA库存周报：美国上周原油库存意外下降，库欣库存降至2008年来最低

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透纽约5月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存自纪录高位下降，与分析师估计的库存增加正相反，而库欣原油库存降至2008年来最低。
EIA报告称，5月2日止当周，美国原油库存减少180万桶至3.976亿桶，路透调查的分析师原本预计增加140万桶。库存数据公布后，美国原油期货应声大涨。
“报告对油价构成支撑，特别是考虑到墨西哥湾沿岸和库欣库存全都下降，”Again Capital Inc的合伙人John Kilduff称，“库欣库存接近保证运作所需的关键水准，这将进一步支撑油价。”
库欣原油库存减少140万桶，至2,400万桶；墨西哥湾沿岸地区石油库存减少190万桶至2.13亿桶。
上周美国原油日进口量下降近60万桶，来到2008年9月以来最低的295万桶。
炼厂原油日处理量下降5万桶，产能利用率下降0.8个百分点至90.2%。
汽油库存增加160万桶，路透调查的分析师预期为持平。馏分油库存减少44.7万桶，分析师预估为增加90万桶。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。