EIA库存周报：美国上周原油库存意外下降，库欣库存降至2008年来最低

路透纽约5月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存自纪录高位下降，与分析师估计的库存增加正相反，而库欣原油库存降至2008年来最低。

EIA报告称，5月2日止当周，美国原油库存减少180万桶至3.976亿桶，路透调查的分析师原本预计增加140万桶。库存数据公布后，美国原油期货应声大涨。

“报告对油价构成支撑，特别是考虑到墨西哥湾沿岸和库欣库存全都下降，”Again Capital Inc的合伙人John Kilduff称，“库欣库存接近保证运作所需的关键水准，这将进一步支撑油价。”

库欣原油库存减少140万桶，至2,400万桶；墨西哥湾沿岸地区石油库存减少190万桶至2.13亿桶。

上周美国原油日进口量下降近60万桶，来到2008年9月以来最低的295万桶。

炼厂原油日处理量下降5万桶，产能利用率下降0.8个百分点至90.2%。

汽油库存增加160万桶，路透调查的分析师预期为持平。馏分油库存减少44.7万桶，分析师预估为增加90万桶。(完)

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