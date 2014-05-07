欧洲经济指标预测--5月8日-5月15日****

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日当周 5月8日(四) 0545 瑞士消费者信心 第二季 正3 正2 0600 德国工业生产 3月 +0.2% +0.4% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 +0.9% -1.1% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +9.1% +8.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.1% 持平 1100 英国央行利率决定 5月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1145 欧洲央行利率决定--主要再融资利率 5月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 5月9日(五) 0600 德国经季节调整出口(较上月) 3月 +1.00% -1.30% 进口(较上月) +0.50% +0.40% 贸易收支(亿欧元) 166 157 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 -- 赤字257 0800 意大利工业生产(较上月) 3月 +0.3% -0.5% (较上年同期) +1.2% +0.4% 0830 英国工业生产(较上月) 3月 -0.2% +0.9% (较上年同期) +2.4% +2.7% 制造业产出(较上月) 3月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +2.9% +3.8% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 3月 逆差31.0 逆差29.2 全球贸易收支(亿英镑) 逆差90.0 逆差90.9 5月12日当周 5月12日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +1.0% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 4月 -- -1.7% 5月13-16日 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.7% 5月13日(二) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 3月 -- 赤字14 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.6% (较上年同期) -- +0.6% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 5月 -- 43.2 ZEW现况指数 -- 59.5 5月14日(三) 0600 德国CPI(较前月) 4月终值 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.3% HICP(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +1.1% 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 -- 减少3.04 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至3月三个月 -- 6.9% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -- +1.7% (不包括奖金)(较上年) -- +1.4% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 7.0 5月15日(四) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3% 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第一季初值 -- +0.4% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +2.3% +1.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.7% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.5% 0900 欧元区通胀率(较前月) 4月终值 -- +0.9% (较上年同期) +0.7% +0.7% (完)
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。