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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 07:14 BJT

****欧洲经济指标预测--5月8日-5月15日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值

    5月5日当周     
    
    5月8日(四)
    0545  瑞士消费者信心                               第二季          正3         正2
    0600  德国工业生产                                    3月        +0.2%       +0.4%
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                     4月        +0.9%       -1.1%
              Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                  +9.1%       +8.7%
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 4月        +0.1%       +0.4%
                             (较上年同期)                            +0.1%        持平
    1100  英国央行利率决定                                5月          --         0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --        3,750 
    1145  欧洲央行利率决定--主要再融资利率                5月        0.25%       0.25%
                           存款利率                                  0.00%       0.00%
    
    5月9日(五)  
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　3月　　   +1.00%     -1.30%
    　　　　　          进口(较上月)                                +0.50%     +0.40%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                         166        157
    0645  法国预算收支(亿欧元)　　　　　　　　　　　　截至3月          --     赤字257
    0800  意大利工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　3月        +0.3%      -0.5%
    　　　　　　　　　　(较上年同期)                                 +1.2%      +0.4%
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　　3月　　  　-0.2%      +0.9%
                      (较上年同期)                                   +2.4%      +2.7%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　　3月　　　　+0.3%      +1.0%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                 +2.9%      +3.8%
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　　3月　　 逆差31.0   逆差29.2
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                逆差90.0   逆差90.9
    
    5月12日当周
    
    5月12日(一)
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        3月          --       +1.0%
    2301  英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)         4月          --       -1.7%
    
    5月13-16日
    0600  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                  4月          --        持平
                                (较上年同期)                           --       -1.7%
    
    5月13日(二)
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                          3月          --      赤字14
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月          --       +0.2%
                                   (较上年同期)                        --       +0.6%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       --       +0.6%
                                        (较上年同期)                   --       +0.6%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         5月          --        43.2
              ZEW现况指数                                              --        59.5
    
    5月14日(三)
    0600  德国CPI(较前月)                             4月终值          --       -0.2%
                 (较上年同期)                                          --       +1.3%
              HICP(较前月)                                             --       -0.3%
                  (较上年同期)                                         --       +1.1%
    0645  法国HICP(较前月)                            4月终值          --       +0.5%
                  (较上年同期)                                         --       +0.7%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        4月          --    减少3.04
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至3月三个月          --        6.9% 
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                  　   --       +1.7%
                            (不包括奖金)(较上年)                       --       +1.4%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                          3月          --       +0.2%
                        (较上年同期)                                   --       +1.7%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           5月          --         7.0
    
    5月15日(四) 
    0530  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值          --       +0.3%
    0600  德国经季节调整的GDP(较前季)              第一季初值          --       +0.4%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                        +2.3%      +1.3%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     4月          --        持平
                          (较上年同期)                                 --       -0.7%
    0800  意大利GDP(较前季)                        第一季初值          --       +0.1%
                   (较上年同期)                                        --       -0.9%
    0900  欧元区GDP(较前季)                        第一季初值          --       +0.3%
                 (较上年同期)                                          --       +0.5%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                        4月终值          --       +0.9%
                  (较上年同期)                                       +0.7%      +0.7%
    (完)
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