金砖国家：5月7日股汇市收盘纵览

路透5月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月7日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.06%，报1,004.50点。
中国股市：沪综指收低结束连四日反弹，人气低迷大盘重返跌势
香港股市：收低1.1%，受累于科技股跌势
中国汇市：人民币高开低收大幅波动，油盘带动客盘购汇令贬幅扩大
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巴西股市：上涨。因俄罗斯总统普京的讲话缓解乌克兰地缘政治紧张局势，促使投资者买入新兴市场的风险资产。Bovespa指数 收涨0.51%，至54,052.74点。
巴西汇市：拉美货币多数走强，因普京讲话缓和乌克兰地缘政治紧张局势
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南非股汇市因选举日休市。
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印度股市：指标BSE指数 下跌将近1%至约一个半月内最低收位。在印度卢比兑美元升至一个月高位之后，软体(软件)类股受挫下滑。BSE指数收低0.82%或184.52点，至22,323.90点，是4月16日以来最低收位。NSE指数 收跌0.93%或62.75点，至6,652.55点，是3月27日以来最低收位，也跌破重要心理关卡6,700点水平。
印度汇市：印度卢比兑美元小幅收贬，从稍早触及的一个月高点回落，因本地股市重挫与石油进口商的良好美元买需，抵销了企业的美元卖盘与亚币劲扬对卢比的扶助。卢比兑美元 收在60.135/145，周二为60.11/12。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨4.82%，报670.87点。指标RTS指数 涨4.68%，报1,227.750点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.36%，至34.9295卢布；卢布兑欧元 升1.52%，至48.6025卢布。(完)
(整理 李婷仪 审校 徐文焰)