金砖国家：5月7日股汇市收盘纵览

更新版 1-中国汇市：人民币微收跌CFETS指数创新低，市场关注特朗普税改

* 人民币微收跌，中间价亦微跌 * 客盘购汇需求限制人民币反弹空间 * 人民币汇率CFETS指数创记录新低 * 市场关注特朗普税改 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交 易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS 指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。 他们并指出，近期银行间资金整体偏紧，美元/人民币短端掉期有所上行，并推高长端掉期；另外离岸人 民币流动性持稳，两地长端掉期点差收窄至360点左右的八个月新低。离岸CNH跌破6.89元关口，小幅拉大与在 岸汇差，但在岸持稳时离岸料难有明显跌势。 “最近美指弱，而人民币稳反映较强的购汇需求，人民币保持稳定或许是央行希望看到的，要动起来起码 要把这波购汇需求消化掉吧。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，不是很看好特朗普的税改方案，估计美元指数难以上行；但目前美元指数在98点 处有阻力，