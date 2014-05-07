更新版 1-企业结盟：阿里巴巴与美电商Shoprunner将联合开拓中国市场

(新增细节与管理层评论)

路透旧金山5月7日 - 阿里巴巴集团IPO-ALIB.N已经与美国电子商务公司Shoprunner签订协议，同意帮助后者拓展中国业务。Shoprunner也是亚马逊(Amazon.com) 的竞争对手。

Shoprunner的合作伙伴包括高端百货商店尼曼(Neiman Marcus)和女鞋制作商玖熙(Nine West)。Shoprunner策略长Fiona Dias周三接受路透访问时称，将利用阿里巴巴在中国的物流设施，于今年稍晚开始面向中国客户提供服务。

此举将为美国零售业者提供进入中国市场的一个途径。过去许多外资零售商在中国都栽了跟头。通过合作，阿里巴巴也可以满足中国消费者对美国正牌产品日益旺盛的需求。目前的中国市场上充斥着假冒产品。

“美国零售商在中国发展的经历充满了危险，”Dias在访问中称。“这是一个非常低成本的途径，无需他们(美国零售商)亲自来中国市场厮杀。”

去年10月，阿里巴巴出资2.02亿美元收购了Shoprunner的39%股份。Shoprunner在四年前成立，出售上千个品牌的产品，包括American Eagle Outfitters 和Calvin Klein等。相比亚马逊或eBay ，Shoprunner还只是一条小鱼，但进入中国市场将极大推动其增长。

Dias表示，阿里巴巴和Shoprunner目前计划在中国建立一个“联合品牌”。这项合资计划将在阿里巴巴旗下网站之外另起炉灶。根据阿里巴巴周二提交的首次公开发行(IPO)文件，阿里巴巴旗下的三大购物网站在该公司营收中占比逾80%。

从百思买(Best Buy)到沃尔玛(Wal-Mart)，美国零售商长期以来一直力图撬开中国零售市场的大门，现在这个市场仍被强大的本土企业主导。不过由于中国杂乱的法规以及各地之间的利益争夺，很多美国零售商都陷入麻烦。其中部分商家，比如家得宝(Home Depot) 和eBay索性关闭了大型店铺，或是撤出中国。

“大家都希望能有办法至少在中国市场试水，”前JC Penney高管、现为北德克萨斯大学零售学教授的Richard Last表示，“如果你和阿里巴巴合作，就有很大的成功机会。”