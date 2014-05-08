更正-更新版 1-企业结盟：阿里巴巴与美电商ShopRunner将联合开拓中国市场

(因英文原文有误，内文最后一段中应为“阿里巴巴将向中国的部分客户提供ShopRunner会员资格”)

路透旧金山5月7日 - 阿里巴巴集团IPO-ALIB.N已经与美国电子商务公司ShopRunner签订协议，同意帮助后者拓展中国业务。ShopRunner也是亚马逊(Amazon.com) 的竞争对手。

ShopRunner的合作伙伴包括高端百货商店尼曼(Neiman Marcus)和女鞋制作商玖熙(Nine West)。ShopRunner策略长Fiona Dias周三接受路透访问时称，将利用阿里巴巴在中国的物流设施，于今年稍晚开始面向中国客户提供服务。

此举将为美国零售业者提供进入中国市场的一个途径。过去许多外资零售商在中国都栽了跟头。通过合作，阿里巴巴也可以满足中国消费者对美国正牌产品日益旺盛的需求。目前的中国市场上充斥着假冒产品。

“美国零售商在中国发展的经历充满了危险，”Dias在访问中称。“这是一个非常低成本的途径，无需他们(美国零售商)亲自来中国市场厮杀。”

去年10月，阿里巴巴出资2.02亿美元收购了ShopRunner的39%股份。ShopRunner在四年前成立，出售上千个品牌的产品，包括American Eagle Outfitters 和Calvin Klein等。相比亚马逊或eBay ，Shoprunner还只是一条小鱼，但进入中国市场将极大推动其增长。

Dias表示，阿里巴巴和ShopRunner目前计划在中国建立一个“联合品牌”。这项合资计划将在阿里巴巴旗下网站之外另起炉灶。根据阿里巴巴周二提交的首次公开发行(IPO)文件，阿里巴巴旗下的三大购物网站在该公司营收中占比逾80%。

从百思买(Best Buy)到沃尔玛(Wal-Mart)，美国零售商长期以来一直力图撬开中国零售市场的大门，现在这个市场仍被强大的本土企业主导。不过由于中国杂乱的法规以及各地之间的利益争夺，很多美国零售商都陷入麻烦。其中部分商家，比如家得宝(Home Depot) 和eBay索性关闭了大型店铺，或是撤出中国。

“大家都希望能有办法至少在中国市场试水，”前JC Penney高管、现为北德克萨斯大学零售学教授的Richard Last表示，“如果你和阿里巴巴合作，就有很大的成功机会。”

**心仪美国零售商已久**

阿里巴巴数年来一直尝试说动美国零售商前来加盟，旗下天猫商城内像Gap这样的品牌越来越多。

该公司还一直在投资美国的科技创投公司，从共乘服务商Lyft到移动即时通讯服务商Tango不一而足。

Dias表示，并非所有零售商都乐于在阿里巴巴的网站上销售产品，因为觉得这些网站上的零售商过于杂乱，出售的商品可能彼此竞争，甚至是假冒商品。

她认为与阿里巴巴结盟可能会让中国消费者买到更多商品：虽然中国人对美国品牌很感兴趣，但目前选择范围却很小。

“他们(美国零售商)的确希望打入中国消费市场，但希望根据自己的想法来做，”Dias说。

ShopRunner提供美国境内多家商店的两日内免费送达服务，会员年费为79美元，和亚马逊的“Prime”服务类似。

Dias说，中国消费者在美国网站下单后10日可收到产品，但必须支付运费，最高可能为商品价格的20%，也就是说买一件50美元的商品，要支付10美元运费。

阿里巴巴将向中国的部分客户提供ShopRunner会员资格。在美国，ShopRunner与它的投资者美国运通 之间亦有类似安排。(完)