《全球汇市》欧元自高点回落静待欧央行决议，市场信心料由数据左右

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
“周四欧洲央行会议前夕的预期低迷，我们的分析师认为，本月不太可能有创新政策出台，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。
“在此同时，也不能完全排除欧洲央行会采取行动的可能性，但因预期机率相当低，因此若央行有意外举措，对于市场的冲击可能比我们先前料想的还要大。”
的确，交易商表示，若有任何意外的政策消息，欧元兑美元可能会迅速跌向略低于1.3800美元的支撑水准，若央行未采取行动，欧元应继续在当前水准获得支撑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3909 1.3910 -0.01 +1.19 1.3745
美元/日圆 101.85 101.90 -0.05 -3.28 105.30
欧元/日圆 141.66 141.75 -0.06 -2.12 144.73
美元/瑞郎 0.8761 0.8764 -0.03 -1.87 0.8928
英镑/美元 1.6952 1.6952 +0.00 +2.39 1.6556
美元/加元 1.0893 1.0898 -0.05 +2.57 1.0620
澳元/美元 0.9325 0.9326 -0.01 +4.62 0.8913
新西兰元/美元 0.8646 0.8658 -0.14 +5.36 0.8206
澳元/日圆 94.980 95.030 -0.05 +1.20 93.850
新西兰元/日圆 88.060 88.230 -0.19 +1.91 86.410
英镑/日圆 172.66 172.74 -0.05 -0.96 174.33
澳元/新西兰元 1.0778 1.0765 +0.12 -0.65 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/戴素萍/朱晓军/王冠中; 审校 李爽/孙茉莉/徐文焰)
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。