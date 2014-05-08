中国保险：保监会对险资投资信托产品进行规范，不得投资单一信托计划

路透上海5月8日 - 中国保监会网站周三稍晚发布通知，正式对险资投资信托产品进行规范。规定保险投资不得投资单一信托计划，不得投资基础资产属于国家明令禁止行业或产业的信托计划；还对受托人划定门槛，包括受托人上年末经审计的净资产不低于30亿元。

这份名为关于保险资金投资集合资金信托计划有关事项的通知还要求，险资投资的集合资金信托计划，基础资产限于融资类资产和风险可控的非上市权益类资产。其中，固定收益类的集合资金信托计划，信用等级不得低于国内信用评级机构评定的A级或者相当于A级的信用级别。

若险资投资的信托计划存在通知中单列的情形，需在15日内向保监会报告，例如信托公司募集资金未直接投向具体基础资产，存在两层或多层嵌套；基础资产涉及的不动产等项目不在直辖市、省会城市、计划单列市等具有明显区位优势的地域，且融资主体或者担保主体信用等级低于AAA级；基础资产所属融资主体为县级政府融资平台，且融资主体或者担保主体信用等级低于AAA级等。

中国保监会审核有关报告，认为报告信息披露不完整、外部信用评级风险揭示不充分的，可指定保险业相关行业组织对外部评级结果进行行业内部评估。保险业相关行业组织评估后，认为外部信用评级结果不能客观反映投资资产风险的，保监会可审慎要求保险机构调整投资资产的认可价值或指定该项投资资产的认可比例。

该通知还强调，保险机构应当加强投后管理，制定后续管理制度和兑付风险处理预案;定期监测融资主体和项目的经营等情况;定期开展压力测试和情景分析;形成内部定期报告机制，全程跟踪信托投资风险。 近日吉林信托旗下某信托产品的违约，正有序打破信托业刚性兑付。随着信托兑付高峰期的来临，信托行业隐藏的风险亦将释放，或许有更多的产品面临违约压力。