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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 08:44 BJT

国际油市：美国原油期货守住涨幅，美国库存下滑予以支撑

美国能源资料协会(EIA)周三发布报告称，上周美国原油库存减少180万桶至3.976亿桶，路透调查的分析师原本预计增加140万桶。

库欣原油库存减少140万桶，创2008年来最低。

占领利比亚东部主要石油港口的反对派武装分子周三表示，他们将拒绝与总理Ahmed Maiteeq谈判，继续关闭两座大型出口终端。

在距离乌克兰亲俄分离主义者进行公投的日子仅有五天的时候，俄罗斯总统普京呼吁推迟公投，这可能把乌克兰从分裂的边缘拉回来 。全球油价因而可能承压。(完)

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(编译 王冠中/王兴亚；审校 李爽)
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