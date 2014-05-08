《香港报摘》--其他报纸重要消息5月8日

* 明报：

--市场盛传，澳门拟于7月份缩短内地护照持有人过境的期限：例如，首次入境可逗留时间由原先的7日，缩减至3至5日。消息「震散」濠赌股股价，其中金沙中国 股价跌3.5%，银河娱乐 跌3.4%。同时科网股股价受压，拖累港股插水230点，低见21,746点。证券界认为，后市短期内出现大幅反弹的机会不大。

* 星岛日报：

--第一天然食品 公布，已就申请塞班岛娱乐场度假开发商的牌照，支付3,000万美元的可退还按金，并已提交业务计画。资金部分来自该公司内部资源，以及控股股东的免息无抵押及可转让股东贷款。

* 苹果日报：

--瑞士避税天堂不再。世界最大的离岸金融中心瑞士，已联同其余46个国家签署一份协议，同意自动向其他国家交出外国人账户的详细资料。另一大型离岸金融中心的新加坡亦有签署协议，香港方面今次虽未签署协议，经合组织（OECD）指出今年底前会邀请香港加入上述协定之内。

* 东方日报：

--滙控 料最快于今季为持有的逾19%交行 股份进行减值，管理层表示，减值与否需视乎交行股价及财务表现。另滙控指，不再分开汇报香港及亚太其他地区的业绩，改为以新设的「亚洲」地区呈列。

--罗兵咸永道昨发表的首份《亚太区企业司库调查》显示，逾一半受访者对现金流预测的程序信心不大。约87%受访者表示，非常关注外汇风险。该行金融谘询业务合伙人卢启豪表示，过去一个月，已有客户与其谘询有关人民币风险管理的问题。

* 文汇报：

-- 据外媒昨引述知情人士透露，本地富豪郑裕彤家族旗下专门从事投资的周大福企业为渣打集团香港消费信贷业务安信信贷的竞购者之一。据指，周大福已经通过安信信贷的第一轮竞购。渣打集团今年年初宣布出售安信信贷，为其业务重组计划的一部分。

--花样年 昨日宣布，获大股东 Fantasy Pearl（曾宝宝持其80%之股份，潘军持其20%之股份）于5月5日增持公司股份近1,097.4万股，共涉资约999.7万港元；平均作价为每股0.911元；最高作价为每股0.94港元。花样年发言人表示：「是次增持显示公司大股东对公司前景具有信心，并以实际行动作出支持。」在是次增持后，其持股比例由 56.10%增加至56.29%。

* 大公报：

--发展商不断劈价散货，拖累二手持续降价，今年单单赚的大围溱岸8号也打烂斋砵，昨日市场上惊传入伙后首宗蚀让个案。(完)