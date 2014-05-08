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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 09:24 BJT

路透基点：保利置业有意筹办5亿美元三年期子弹式贷款

路透5月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国地产企业--保利置业有限公司意图筹办5亿美元三年期子弹式贷款，作为再融资及一般资金之用。

消息人士指出，中信银行(国际)为牵头行。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码340个基点。

银行业者受邀参贷，综合收益为381.67个基点，牵头行可取得125个基点费率。

资金将以美元或港元进行拨款。

保利置业有限公司为国企保利置业集团惟一的海外上市公司。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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