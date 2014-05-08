路透基点：保利置业有意筹办5亿美元三年期子弹式贷款

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透5月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国地产企业--保利置业有限公司意图筹办5亿美元三年期子弹式贷款，作为再融资及一般资金之用。
消息人士指出，中信银行(国际)为牵头行。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码340个基点。
银行业者受邀参贷，综合收益为381.67个基点，牵头行可取得125个基点费率。
资金将以美元或港元进行拨款。
保利置业有限公司为国企保利置业集团惟一的海外上市公司。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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