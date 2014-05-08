台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

中国期市：螺纹钢期货升至两周半高点，传一带一路峰会前可能限产
路透马尼拉4月26日 - 中国钢铁期货周三升至两周半来最高，因未经证实的市场传言指出，5月北京举行一带一路峰会之前，可能会限制周边城市产出。
路透台北5月8日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为3,960亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行2,866.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负184亿台币，累计超额准备为327亿台币、加计前期1%的超额准备为994亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透马尼拉4月26日 - 中国钢铁期货周三升至两周半来最高，因未经证实的市场传言指出，5月北京举行一带一路峰会之前，可能会限制周边城市产出。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。