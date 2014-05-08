中国金属：钢产量保持平稳，环保和信贷压力遏制产能扩张

外界对包括钢铁行业等中国产能过剩行业财务状况愈加担心，促使许多银行削减对这些行业的贷款。

南京钢铁集团 董事长杨思明表示，“钢铁行业已经进入了真正的冬季。”

他称，“产能严重过剩，消费增长乏力，钢铁主业普遍亏损，资金面普遍紧张，破产企业开始出现。”

**矿企无所畏惧**

但全球铁矿石企业淡水河谷 与必和必拓 还在推进他们的扩张计划，相信中国能持续吸纳额外的供应。

淡水河谷负责营销的全球主管Claudio Alves称，“钢铁需求还要很久才会触顶，”

Alves表示，今明两年全球铁矿石产能料共计再增加2.40亿吨，大约是去年中国进口量的三分之一。

“其中多数新增产能来自澳洲和巴西，全部将运往中国，”他称，并指出淡水河谷生产一吨铁矿石要花费21-22美元，仅是当前现货价格.IO62-CNI=SI106美元的五分之一。

淡水河谷将把铁矿石年产量从去年的3.06亿吨，到2018年以后提高至4.50亿吨；全球排名第三的必和必拓将把年产能从今年预估的2.17亿吨，提至最高2.70亿吨，因该公司在澳洲开发了新的矿山。

必和必拓预计未来10年全球钢铁需求增长仍保持强劲，之后才会缓和下来。

必和必拓负责营销的副总裁Michiel Hovers称，“我们预计全球钢铁的强劲需求，将持续支撑对铁矿石的需求。”(完)