离岸人民币：中国进出口银行发行2、5及10年期债券，总额共30亿元

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透香港5月8日 - 根据销售文件，中国进出口银行（CHEXIM）已为其点心债定价，总共发行三期，年期分别为2、5及10年，总额为30亿元人民币。
各年期发行结果如下：
--两年期债券为3.00%，金额15亿元，共获59亿元、逾80帐户认购，认购倍数为3.9倍。
51%来自亚洲，49%来自欧洲；银行占46%，基金经理38%，私人银行5%，企业／主权财富基金11%。
--五年期债券3.65%，金额5亿元，共获20亿元、逾50帐户认购，认购倍数为4倍。
98%来自亚洲，2%来自欧洲；基金经理64%，银行33%，私人银行2%，保险／企业1%。
--10年期为4.40%，金额10亿元，共获17亿元、17帐户认购，认购倍数1.7倍。
全数由亚洲投资者认购。保险占大多数，为76%。银行23%，基金／私人银行1%。
债券将在5月14日发行，并在香港交易所挂牌。发行人评级为：穆迪“Aa3”／标普“AA-”／惠誉“A+”。
承销商：中银行香港，交银香港，巴克莱，东方汇理，德意志银行，汇丰，三菱UFJ证券。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >