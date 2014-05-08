版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 09:51 BJT

离岸人民币：中国进出口银行发行2、5及10年期债券，总额共30亿元

路透香港5月8日 - 根据销售文件，中国进出口银行（CHEXIM）已为其点心债定价，总共发行三期，年期分别为2、5及10年，总额为30亿元人民币。

各年期发行结果如下：

--两年期债券为3.00%，金额15亿元，共获59亿元、逾80帐户认购，认购倍数为3.9倍。

51%来自亚洲，49%来自欧洲；银行占46%，基金经理38%，私人银行5%，企业／主权财富基金11%。

--五年期债券3.65%，金额5亿元，共获20亿元、逾50帐户认购，认购倍数为4倍。

98%来自亚洲，2%来自欧洲；基金经理64%，银行33%，私人银行2%，保险／企业1%。

--10年期为4.40%，金额10亿元，共获17亿元、17帐户认购，认购倍数1.7倍。

全数由亚洲投资者认购。保险占大多数，为76%。银行23%，基金／私人银行1%。

债券将在5月14日发行，并在香港交易所挂牌。发行人评级为：穆迪“Aa3”／标普“AA-”／惠誉“A+”。

承销商：中银行香港，交银香港，巴克莱，东方汇理，德意志银行，汇丰，三菱UFJ证券。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐