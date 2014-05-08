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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 13:50 BJT

瑞士数据：瑞士第二季消费者信心指数为正1，第一季为正2

路透苏黎世5月8日 - 瑞士联邦经济总局周四公布，瑞士第二季消费者信心指数为正1，第一季为正2。(完)
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