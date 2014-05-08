重发-《国际主要央行公开市场操作一览》--5月8日

(重发以更新美联储购债背景)

路透北京5月8日 - 美联储在4月30日的政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/6 买入公债 10.12 02/15/2036 - 02/15/2044

5/5 买入公债 25.02 05/15/2021 - 02/15/2024

5/1 买入公债 9.70 02/15/2036 - 02/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/7 隔夜逆回购 -1,937.06 0.05%

5/6 隔夜逆回购 -1,987.21 0.05%

5/5 隔夜逆回购 -1,998.95 0.05%

5/2 三天逆回购 -1,852.46 0.05%

5/1 隔夜逆回购 -1,758.68 0.05%

在2014年4月11日-5月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦表示，楼市下滑以及地缘政治紧张局势有可能损害美国经济，美联储对此密切关注。她在国会的听证会上重申原有立场，称就业市场存在“大量闲置产能”，因此经济仍需要大力支持。她在利率前景方面没有提供什么新线索，却破天荒地概述了美国经济复苏所面临的风险。她将地缘政治紧张局势称为“突出的风险”，表明美联储担心乌克兰冲突可能拖累美国经济；同时她对房地产市场的评估暗示该行业下滑亦让人严重担忧。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/6 七天期反向交易 1,291.402 0.25%(固定利率)

5/6 七天期定期存款 -1,655.327 0.23%

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委莫尔许称长时间的低通胀对欧元区经济构成风险，但中期内无通缩风险。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 130,890

上周三 133,800

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当期变化 -2,910

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行公布的4月7-8日会议记录显示，委员均认为4月1日消费税上调后消费者支出依然强劲，因就业市场吃紧而且薪资水平提高。一名委员补充道，通胀可能从4月开始加快，因企业利用消费税上调的机会转移上升的投入成本。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,866.5亿台币存单。与当日存单到期金额1,919.5亿相较，存单发行余额增947亿。

--台湾央行周二公布，共发行2,467亿台币存单。与当日存单到期金额2,468亿相较，存单发行余额减1亿。