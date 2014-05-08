版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 09:43 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货从一个月低位反弹，但需求疲弱预期限制涨幅

在中国周四公布初步贸易数据前，分析师表示，自触及462万吨的纪录水平后，中国的大豆进口预计将连续第三个月减少。

巴西农业部长周二称，该国今年大豆产量将创下8,900-9,000万吨的纪录，高于4月农业部旗下的国家商品供应公司Conab预计的8,610万吨。该机构将在周四公布最新预估。

美国农业部表示，截至周日玉米播种进度为29%，低于五年均值42%。

周五农业部将公布美国小麦产量首份官方预测，以及美国和全球谷物2014/15年度结转库存的初步预测。

美国大平原地区炙热乾旱，以及乌克兰动荡，危及全球小麦供应，将持续提供支撑力道。

-------------------------0057GMT-----------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 735.75 -2.00 -0.27% -0.44% 699.39 68

CBOT玉米 514.25 0.25 +0.05% -0.63% 507.40 57

CBOT大豆 1449.25 3.00 +0.21% -0.70% 1470.44 36

CBOT稻米 $15.54 $0.00 -0.03% -0.10% $15.53 43

美国原油 $100.83 $0.06 +0.06% +1.34% $101.57 50

汇率

欧元/美元 $1.391 $0.000 -0.01% -0.14%

美元/澳元 0.933 0.000 -0.01% -0.24% 　　附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/戴素萍 审校 王冠中/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐