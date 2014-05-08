芝加哥期市：美国大豆期货从一个月低位反弹，但需求疲弱预期限制涨幅

欧洲政经：欧盟执委会主席贾克呼吁5月提出希腊债务减免措施--报导
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席贾克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。
在中国周四公布初步贸易数据前，分析师表示，自触及462万吨的纪录水平后，中国的大豆进口预计将连续第三个月减少。
巴西农业部长周二称，该国今年大豆产量将创下8,900-9,000万吨的纪录，高于4月农业部旗下的国家商品供应公司Conab预计的8,610万吨。该机构将在周四公布最新预估。
美国农业部表示，截至周日玉米播种进度为29%，低于五年均值42%。
周五农业部将公布美国小麦产量首份官方预测，以及美国和全球谷物2014/15年度结转库存的初步预测。
美国大平原地区炙热乾旱，以及乌克兰动荡，危及全球小麦供应，将持续提供支撑力道。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 735.75 -2.00 -0.27% -0.44% 699.39 68
CBOT玉米 514.25 0.25 +0.05% -0.63% 507.40 57
CBOT大豆 1449.25 3.00 +0.21% -0.70% 1470.44 36
CBOT稻米 $15.54 $0.00 -0.03% -0.10% $15.53 43
美国原油 $100.83 $0.06 +0.06% +1.34% $101.57 50
汇率
欧元/美元 $1.391 $0.000 -0.01% -0.14%
美元/澳元 0.933 0.000 -0.01% -0.24% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/戴素萍 审校 王冠中/王兴亚)
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席贾克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。
* 人民币微收跌，中间价亦微跌 * 客盘购汇需求限制人民币反弹空间 * 人民币汇率CFETS指数创记录新低 * 市场关注特朗普税改 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交 易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS 指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。 他们并指出，近期银行间资金整体偏紧，美元/人民币短端掉期有所上行，并推高长端掉期；另外离岸人 民币流动性持稳，两地长端掉期点差收窄至360点左右的八个月新低。离岸CNH跌破6.89元关口，小幅拉大与在 岸汇差，但在岸持稳时离岸料难有明显跌势。 “最近美指弱，而人民币稳反映较强的购汇需求，人民币保持稳定或许是央行希望看到的，要动起来起码 要把这波购汇需求消化掉吧。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，不是很看好特朗普的税改方案，估计美元指数难以上行；但目前美元指数在98点 处有阻力，
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)