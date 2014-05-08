港报财经评论：科技股好淡，阿里作试剂--经济日报5月8日

科技股好淡，阿里作试剂 /林瑞芬

乌克兰局势持续紧张，恒指周一失守22,000心理关口之后，昨又跌1.05%至21,746，下一关为21,500/21,100，逐级试底，投资者要沉着应战。中国经济疲弱，李克强总理积极做推销员，既推高铁项目；到非洲又接单，尚算称职。固投目前似乎靠晒铁路投资，房产投资发展相对减慢，周期调整未完，内房股的捱沽势暂难挽。内房股又被掟散，中国海外 、世房 及华润置地 等挫4.5至6%不等，成表现最差中资股，诚如前论，目前勿心急捞底。 中国内地楼市已进入调整期，要纾缓内房股沽压，后市除留意会否有更广泛的救市措施之外，央行会否开水喉？全面降准会是讯号。中信证券就发表了一份报告，很仔细地研究央行日前发布的一季度货币政策执行报告内容，指央行已有可能全面降准讯号，预计定向降准转为全面降准可能性大增。据中信指出，央行报告在货币政策部分措辞上，新增“保持定力，主动作为”词汇，并提到将“根据经济金融形势变化以及金融创新对银行体系流动性的影响，灵活运用公开市场操作、存款准备金率……等工具”。央行自2012年四季度以来报告一直采用“合理运用”词汇，现变为“灵活运用”，这一提法仅出现过五次，分别为2008年四季度、2009年一季度、2011年四季度、2012年一季度、2012年二季度，而这几个季度恰好为降准时期。言之有据，或可以当真。 上证2,000点水平浮沉，消化IPO重启最淡元素，若全面降准如中信预言，则成反弹契机了。困局中的一点憧憬待望成真。调整市中，易跌升难，大市乏善足陈。因相信阿里巴巴上市，对国际投资者来讲，有一定回响。同时，阿里巴巴最终决定不在香港上市；而在美国，但以现今科网发达年代，香港投资者都好容易透过网上交易平台买卖阿里巴巴，相信也有不少读者深感兴趣。

车股前景好转，华晨秤高一线 /余少文

汽车股盈利经过2012年下跌后，去年复苏，今年首季盈利增幅亦达双位数，市场普遍看好高档汽车股，华晨中国 最受证券商看好。美股下跌，上证综合指数又下试2,000点，国企指数昨日跌87点或0.9%，收报9,655点，成交额114亿港元，只有13%主板H股逆市上升；而红筹指数跌45点或1.1%，收报4,090点，成交额67亿港元。人民银行今年首季货币政策执行报告提及，中国内地经济潜在增长速度有可能会呈现阶段性放缓态势，反映中国内地今年经济如所指复苏缓慢，会对A股短期带来不利。中长期而言，始终看好A股的前景，除非出现战争，否则A股是愈跌愈买。如以远景来看行业，巴克莱证券看好中国的乘用车市场未来五年发展，并撑高档品牌汽车生产商。

综合国企首季业绩，汽车股首季盈利平均增长22%，环比升17%，是其中一个有好表现的行业，而今年1月和3月的汽车销量分别达216万和217万新高，第一季销量升9.2%至592万辆，当中82%为乘用车，中国内地证券商指车价稳定。Wind资讯以库存量除以销售量计算的乘用车库存系数，2月急升至2.33后，3月份回落至1.38，反映乘用车需求上升。

实际上，汽车股经过2012年业绩倒退后，去年恢复增长，以比亚迪 、广汽集团 、长城汽车 、潍柴动力 等盈利计算，去年盈利平均增长52%。由于盈利在去年第二季开始好转，基数偏高下，汽车股今年第二季盈利表现或会同比放缓。按彭博预测数字，汽车股今明两年盈利增长会放缓，但部分可维持双位数增长，如华晨、比亚迪、广汽、长汽、中国重汽 等，而华晨和广汽分别产销的宝马、本田和丰田，是巴克莱眼中的高档车品牌，巴克莱给予华晨、广汽和东风集团 “增持”评级，目标价分别为15.5港元、9.7港元和15.8港元，以昨日收市价12.24港元、7.73港元和10.34港元计算，潜在上升空间由25%至53%不等。