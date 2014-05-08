港报财经评论：内房最后水喉受考验--信报5月8日

内房最后水喉受考验 /习广思

股市焦点是内房爆煲风险，发展商劈价、销售冷淡、动工大减、房企濒临资金链断裂，昨天更传出中国内地光耀地产的项目停工。多次强调大行逐间对内房形势转向悲观，口风之淡直指内房已到周期转折点（tipping point），假设内房再跌，势必威胁经济前景。野村及瑞银的悲观，主要是经济师以内房折射出经济问题及风险。股票分析员转軚，是因为估值低、有折让难成卖点。德银对内房股转悲观，因为多只内房股的股价已跌穿去年中的“钱荒价”。内房企目前有多项不明朗因素，在中国未愿放松水喉的情况下，作为资本密集型公司，内房资金链风险持续上升，现在正考验最后一条水喉能否撑得住？

人民银行周二发布第一季度货币政策执行报告，重申要防止不良贷款在金融系统中蔓延，强调要加强三大领域的信贷违约风险监测，一是地方政府融资平台，二是产能过剩行业，三是房地产行业。瑞信报告表示，中国内地要求银行把地产贷款风险最小化，故内银或进一步收紧房地产贷款，令这轮房地产下跌周期较之前的周期更长。中国早已要求内银闩水喉，4月初有一份《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，要求银行加强对发展商的贷款管理，以及严控土地储备贷款发放、建筑施工流动资金贷款等。中国内地第一季房地产贷款虽然仍在增长，但人行报告显示，发展商投资增长及贷款增长均放缓。

近年有一条重要融资渠道亦在收紧，就是以信托产品为主的理财产品集资渠道。在上一个内房调整周期，信托融资变成内房发展的救命稻草，如今信托违约风险上升，投资者风险偏好下降，加上中国整顿影子银行，令这条水喉更紧。再谈另一条水喉，就是借道香港银行做融资，但金管局已警告香港银行，中国内地信贷风险正在急增，相信港银这条水喉同样收紧了。对内房发展商而言，剩下来的主要水喉，便是资本市场。过去几年，发展商争着到香港上市或买壳上市，目的是为了海外融资平台，特别是趁人民币强美元弱时，尽情发美元债抽水。今年以来，只要债市一热，内房发债未停过。据Dealogic数据，今年至今有逾20宗内房发债，总额约百亿美元，已是2013年总额的一半，再加上点心债的话，则会超过去年的半数。其次，内房发债占了亚太区垃圾债发行总量的58%。

欧罗走势古怪宜见好即收 /苏子

根据某美资汇商视作相反理论指标看待的散户投机情绪指标显示，目前已有近85％的散户投资者以建立欧罗兑美元短仓为主，反映欧罗本周内将有甚高机会突破今年的1.3967美元高位并挑战1.40美元心理关口。虽然前天欧洲市欧罗兑美元在突破上月的1.3906美元高位后，最高仅见1.3951美元便乏力再升，始终未能顺利创今年新高，但由于昨天欧洲市回落至20天保历加通道的1.3909美元顶部阻力附近便已止跌回稳，不肯进一步返回通道内波动，故相信昨晚未必会低收，技术上看，稍后仍然具备条件成功创今年高位。

不过，从目前欧罗兑美元一直在偏高水平牛皮争持的古怪表现来看，似乎是市场大户有意布下屠杀欧罗不看好的投资者的温水煮蛙式的陷阱，目的是要令到不看好的投资者对突破高位阻力后的欧罗兑美元失去危机意识之余，反而更有胆识因误以为是假突破而不断在汇价创新高时采取“加死码”的自杀式策略！若预期正确，那稍后欧罗兑美元即使突破今年的1.3967美元高位阻力以及1.40美元心理关口，亦未必可以出现单边升市的强劲上升势头，小心稍后汇价的走势可能仍然是缓慢及沉闷地逐级向上破位。面对这种破位后与以往截然不同的古怪走势，短线投资者若采取破位高追的策略，宜继续见好即收，暂不宜存有贪婪食大茶饭的大手入市及“有食唔食”的进取心态。

以往汇价在接近一些关键阻力或支持位时，不会像目前般可以在这些关键位附近继续保持牛皮争持的闷局。例如前天欧洲市欧罗兑美元已升近今年的1.3967美元高位了，到前天美国市其实应可接力再升并顺利创今年新高，怎可能仅高见1.3951美元便再次陷入牛皮的闷局？即使真的乏力创新高，起码亦会触发获利沽盘入市，使汇价出现一个较为像样的即市调整，例如自上述的1.3951美元高位调整至1.39美元关口附近才对。怪不得不少汇市投资者已对目前汇市走势十分不满；有投资者更表示，面对主要货币如此牛皮的走势，入市后真的感到非常痛苦了！至于目前欧罗汇价的升势，风险来自央行有可能会作出口头干预，令汇价届时才一下子向下急挫，此情况就像昨天纽西兰央行突然表示可能入市干预纽元强势，令昨天纽元兑美元自上日的0.8779美元高位大幅回落至0.8653美元低位一样。