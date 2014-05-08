基金产业：能源市场虽大涨，然商品基金首季仍呈现负报酬

其中一些基金亦遭投资者赎回，延续去年的资金流出势头。

Newedge发布一份关于另类投资基金的Nelson报告显示，由Armajaro资产管理公司运营的伦敦Armajaro Commodities基金，在第一季外流资金近25%，降至7亿美元之下。

根据汇丰HedgeWeekly数据，位于瑞士巴尔的River Commodity基金第一季资产减少20%，至不及2.3亿美元。

两家基金都向路透确认了遭遇赎回的事实。

分析师称，尽管原材料价格持续攀升，但许多商品对冲基金的糟糕表现也会赶走投资者。追踪19个商品市场的汤森路透/Core Commodity CRB指数 在第一季升高9%，创2012年9月以来最佳三个月表现。

“实际情况是大宗商品仍是投资品项中最不讨人喜欢的，”德国巴特洪堡资产管理公司Feri的对冲基金主管Marcus Storr表示。

“整体而言，自2012年以及整个2013年，商品对冲基金流失了大量资金。”

在Newedge的Nelson报告中，第一季表现最佳的商品基金是位于伦敦的Cumulus Energy，回报率超过20%。该基金拒绝就此置评。(完) (编译 龚芳/石冠兰 审校 王冠中)