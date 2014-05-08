基金产业：能源市场虽大涨，然商品基金首季仍呈现负报酬

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
其中一些基金亦遭投资者赎回，延续去年的资金流出势头。
Newedge发布一份关于另类投资基金的Nelson报告显示，由Armajaro资产管理公司运营的伦敦Armajaro Commodities基金，在第一季外流资金近25%，降至7亿美元之下。
根据汇丰HedgeWeekly数据，位于瑞士巴尔的River Commodity基金第一季资产减少20%，至不及2.3亿美元。
两家基金都向路透确认了遭遇赎回的事实。
分析师称，尽管原材料价格持续攀升，但许多商品对冲基金的糟糕表现也会赶走投资者。追踪19个商品市场的汤森路透/Core Commodity CRB指数 在第一季升高9%，创2012年9月以来最佳三个月表现。
“实际情况是大宗商品仍是投资品项中最不讨人喜欢的，”德国巴特洪堡资产管理公司Feri的对冲基金主管Marcus Storr表示。
“整体而言，自2012年以及整个2013年，商品对冲基金流失了大量资金。”
在Newedge的Nelson报告中，第一季表现最佳的商品基金是位于伦敦的Cumulus Energy，回报率超过20%。该基金拒绝就此置评。(完) (编译 龚芳/石冠兰 审校 王冠中)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。