澳洲个股：澳洲航空计划到2015会计年度减债逾9亿美元

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透悉尼5月8日 - 澳洲航空 周四表示，该公司计划到2015会计年度将债务削减逾10亿澳元(9.35亿美元)，以实现正现金流。
澳洲航空在麦格理银行投资会议上表示，计划通过简化机群、缩减投资和出售资产来降低债务。
澳洲航空还表示，预计到2017会计年度，将把总债务降至未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的四倍以内。(完)
(编译 李爽 审校 王冠中)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。