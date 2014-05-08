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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 09:46 BJT

澳洲个股：澳洲航空计划到2015会计年度减债逾9亿美元

路透悉尼5月8日 - 澳洲航空 周四表示，该公司计划到2015会计年度将债务削减逾10亿澳元(9.35亿美元)，以实现正现金流。

澳洲航空在麦格理银行投资会议上表示，计划通过简化机群、缩减投资和出售资产来降低债务。

澳洲航空还表示，预计到2017会计年度，将把总债务降至未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的四倍以内。(完)

(编译 李爽 审校 王冠中)
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