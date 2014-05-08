《全球主要央行动态》--5月8日

以下所列为上周四下午至本周四(5月1日-5月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦表示，楼市下滑以及地缘政治紧张局势有可能损害美国经济，美联储对此密切关注。她在国会的听证会上重申原有立场，称就业市场存在“大量闲置产能”，因此经济仍需要大力支持。她在利率前景方面没有提供什么新线索，却破天荒地概述了美国经济复苏所面临的风险。她将地缘政治紧张局势称为“突出的风险”，表明美联储担心乌克兰冲突可能拖累美国经济；同时她对房地产市场的评估暗示该行业下滑亦让人严重担忧。

叶伦表示，在经历数年严格控制放贷之后，小型美国银行向客户放贷的步伐已经加快，这是经济成长所展现出的良好信号。

美联储理事史坦表示，美国生产率和潜在成长率下滑可能表明，中期内联邦基金利率平均水平较低。他补充道，目前还不清楚这种情况可能持续多久。 史坦还表示，随着金融市场对联储精准度日益减弱的沟通作出反应，该央行预计市场“未来将出现更多波动”。他还称，更近期内，美联储处于“非常有利地位”，因市场“几乎一致”预期决策层将在今年剩余时间继续以慎重步伐缩减购债。

达拉斯联储总裁费希尔表示，美联储10月可能会结束其大规模购债计划，只有结束购债后联储才会考虑何时加息。

**欧元区和英国**

欧洲央行执委莫尔许称长时间的低通胀对欧元区经济构成风险，但中期内无通缩风险。

英国央行副总裁Jon Cunliffe就英国飙涨的房价发出迄今最严厉的警告，称忽视市场正积聚的动能是很“危险的”。他表示，央行未来几个月将须决定是否要给房市复苏降温。

**日本**

日本央行公布的4月7-8日会议记录显示，委员均认为4月1日消费税上调后消费者支出依然强劲，因就业市场吃紧而且薪资水平提高。一名委员补充道，通胀可能从4月开始加快，因企业利用消费税上调的机会转移上升的投入成本。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行维持指标利率在2.5%不变，称利率将在一段时期内保持稳定。澳元汇率从历史角度看仍然偏，公共支出料将趋弱，澳元汇率对经济的推动作用减弱，就业市场改善，但失业率仍需一段时间才能下降，通胀率 与目标相符，可能会继续保持。

新西兰央行总裁惠勒表示，新西兰元反映出该国经济力道增强，但是目前汇率已经高估且难以为继，可能促使央行进行干预。惠勒表示，若中国经济未来减速，乳制品价格下跌和美国经济改善，新西兰元有望下跌。

**中国**

中国央行发布的一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。央行并强调，将对货币政策进行适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性、有效性；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长；大力发展直接融资，加快多层次资本市场建设，丰富融资工具和交易品种，增强服务中小企业的能力。

中国人民银行称，利率市场化既是逐步放开对利率的直接管制，由市场主体和资金供求决定价格的过程，同时也是央行逐步强化价格型调控和传导机制的过程。

中国人民银行称，未来，人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化方向迈进，加大市场决定汇率的力度，促进国际收支平衡。

中国人民银行称，下一步将逐步推出面向企业、个人的大额可转让存单，进一步扩大商业银行负债类产品市场化定价范围，有序推进存款利率市场化改革。

中国央行调统司司长盛松成撰文称，现阶段法定存款准备金制度仍是主要货币政策工具之一，是央行调节货币供应量和社会流动性的重要手段。另外，由于中国经济金融环境与美国等发达国家很不相同，因此法定存款准备金率处于较高水平。

**其他央行**

菲律宾央行总裁泰谭柯指出，如果看到通胀目标有危险，或强劲的流动性增长造成金融稳定性的问题，央 行有调整货币政策的准备。 (完)

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