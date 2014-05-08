《热点透视》雅虎欲出售阿里巴巴部分股份，但资金用途颇费思量

台湾汇市：台币盘初续扬且触及30元，热钱大军再压境外银狂丢美元
路透台北4月26日 - 台币兑美元周三早盘续扬，且一度触及30元整数关卡；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币盘初续往升值方向挺进；但冲至30元附近即吸引进口商及散户逢低进场承接，抑台币升势。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Richard Beales；编译 朱晓军
路透纽约5月7日 - 雅虎(Yahoo!) 首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)上任近两年以来，到了最需要为公司业务找出亮点的时刻。在雅虎出售所持中国电商巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N的22.6%股份中约半数后，梅耶尔将手握120亿美元。要把这些钱用在刀刃上可并不容易。
雅虎上次把股份回售给阿里巴巴时，将大部分收入用于回购自身股票--雅虎上个月在公布第一季财报时称，这部分支出自2012年初以来共计近60亿美元。但是，雅虎股价同期翻了一倍多，所以回购股票已经成为一种奢侈的开销。
梅耶尔2012年7月上任以来，雅虎市值增至约340亿美元，这部分反映出她的领导力，但是这也大部分归功于阿里巴巴价值飙升。阿里巴巴的市值将达到上千亿美元。若阿里巴巴的估值为1,300亿美元，则雅虎所持股份占到自身价值的近60%。阿里巴巴上市时，雅虎料将出售约9%的前者股份。这样，雅虎帐上或将增加约80亿美元税后收入，而现在只有40多亿美元的现金和约当现金。
雅虎可以选择进一步回购股票，但是梅耶尔也需要明示雅虎的前进方向。去年，雅虎以11亿美元收购博客网站Tumblr就是一种宣告，此外该公司也并入了Summly等较小企业。然而，雅虎最近招募新闻和数字化杂志人员，又呈现出另一发展方向。所以难怪，梅耶尔周三在纽约TechCrunch活动上被问到的第一个问题就是：“请问，雅虎究竟是家什么公司？”
梅耶尔称，雅虎希望成为大众“日常数字化习惯”的一部分，包括搜索、通讯或内容。雅虎究竟是科技公司还是媒体公司，这种区别对她并不重要。但是，尽管搜索业务营收第一季增长，显示广告营收也止住下滑走势，还是很难判断该公司实质增长点将来自何处。
雅虎或将在收购或代价不菲的内部项目中挥金如土，特别是在阿里巴巴独立交易后要确定估值将更为容易，且持股减少，雅虎将更难回避问题。梅耶尔在进行大手笔支出之前想要说服股东，得先想想该如何简明地定义雅虎的业务。(完) (译文审校 张明钧)
路透台北4月26日 - 台币兑美元周三早盘续扬，且一度触及30元整数关卡；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币盘初续往升值方向挺进；但冲至30元附近即吸引进口商及散户逢低进场承接，抑台币升势。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%