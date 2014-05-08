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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 09:59 BJT

离岸人民币：中银卢森堡分行三年期点心债在市场询价，利率为3.70%

路透香港5月8日 - 根据销售文件，中国银行 卢森堡分行计划发行三年期点心债，指导利率为3.70%。

此批债券为中银100亿美元中期票据计划的一部份，惠誉信评去年12月给予该计划“A'F1 ”评级。惠誉亦给予债券预期评级“A(EXP)”。

债券预期将在今日定价，承销商为德意志银行。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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