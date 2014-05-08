离岸人民币：中银卢森堡分行三年期点心债在市场询价，利率为3.70%

中港个股：工行资管业务委托投资运作正常，没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透香港5月8日 - 根据销售文件，中国银行 卢森堡分行计划发行三年期点心债，指导利率为3.70%。
此批债券为中银100亿美元中期票据计划的一部份，惠誉信评去年12月给予该计划“A'F1 ”评级。惠誉亦给予债券预期评级“A(EXP)”。
债券预期将在今日定价，承销商为德意志银行。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透香港4月26日 - 丰盛控股持有近9%股份的卓尔集团周三发表公告澄清，没有向丰盛主席季昌群发行新股等指控，惟盘初股价继续受压。
0137GMT * 澳元/美元从0.7544升至0.7557，然后跌至0.7518，此前澳洲公布 第一季消费者物价指数(CPI) * 第一季CPI加权中值较上年同期上升1.7%(路透调查预估为1.8% )； 第一季CPI截尾均值较上年同期上升1.9%(路透调查预估为1.8% ) * 澳洲CPI数据整体符合预期，澳洲央行不太可能改变路径 * 阻力位于200日移动均线切入位0.7552，以及0.7750/0.7470走势的 50%回档位0.7612 * 支撑位于0.7470/75，若跌破，则下看0.7160/0.7750的50%位置0.7 455 (完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)