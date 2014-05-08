台湾汇市：台币早盘陷入整理，市场难以寻得交投线索

路透台北5月8日 - 台币兑美元 实质价位周四早盘陷入整理，没有明显方向。国际主要货币在亚洲早盘缺乏突出表现，波动度较低的台币更难以寻得积极交投理由，盘面以实质需求的抛补带动，外界关注的外资动向一早亦显得安静。

汇银人士指出，台股 早盘在平盘附近游走，外资近几日在台股出现小量卖超，在汇市亦见部分汇出，加上油款例行的买汇需求，使得30.100成为台币近期阻力区。不过因量能不大，台币亦难往弱方迈进，交易员料本周台币表现将乏善可陈。

“美元一天上一天下，股市一天涨一天跌...真的没什么行情。〞一位外资银行交易员指出。

交易员指出，预料台币短线将陷入休息整理，30.100附近成为游移主区间。在交投量能不高的情况下，台湾央行料少量提供流动性平稳汇价，令台币难以脱离狭幅区间。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.118-30.127，上日则在30.097-30.140。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价较上日略略收敛；一个月远汇报价 早盘在30.085/30.095左右，上日纽约盘收在30.080。

交易员观察市场动态：

* 美元指数 早盘回稳至79.246附近。

* 台股亦在平盘游走，料外资近期将续见小量汇出。

* 进口商/出口商少量抛补，动作不大

* 短线30.100附近暂为市场共识区

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.070-30.170

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