中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额不超300亿元

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(5月13日)招标增发今年第8-12期固息债(俗称“福娃债”)，期限一、三、五、七和10年，总金额不超过300亿元人民币。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
各期债券具体发行条款如下：
第8-12期增发债
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发行上限 各期均为不超60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：5月13日9:30-10:30
7/10年： 5月13日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月15日
起息日 1年：5月9日
3/5/7/10年：4月8日
分销期 5月14日-5月15日
上市日 1年：5月19日
3/5/7/10年：5月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8-11期债首发及此前增发情况如下：
三年 五年 七年 10年
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票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%
(加权) (加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262%
(加权) (加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918%
(加权) (加权)
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466%
(加权) (加权)
第12期一年品种5月5日招标发行，票面利率为4.50%，招标发行总额至多60亿元，采用单一价格(荷兰式)招标方式，中标收益率4.5314%；此外，还将追加发行不超过20亿元，首度用于商业银行柜台分销。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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