金属期市：LME期镍触及19个月高位，淡水河谷暂停生产加重供应忧虑

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
上海期交所主力8月期铜 跌0.9%至每吨46,680元人民币(7,500美元)。
一家新西兰电台周四报导称，因发生溢漏，淡水河谷 已经暂停在New Caledonia(新喀里多尼亚岛)的Goro镍加工厂的生产。
中国4月铁矿石和铜进口可能增长，因制造业活动好转和融资需求保持强劲，但库存高企仍然令人担忧一旦银行收紧贸易信贷，进口需求或将因而下滑。
周三公布的一项企业调查显示，4月全球企业活动增速放缓至六个月低位，服务业和制造业企业扩张速度放慢，日本上调消费税也影响其产出。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/朱晓军；审校 李婷仪)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。