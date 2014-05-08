金属期市：LME期镍触及19个月高位，淡水河谷暂停生产加重供应忧虑

上海期交所主力8月期铜 跌0.9%至每吨46,680元人民币(7,500美元)。

一家新西兰电台周四报导称，因发生溢漏，淡水河谷 已经暂停在New Caledonia(新喀里多尼亚岛)的Goro镍加工厂的生产。

中国4月铁矿石和铜进口可能增长，因制造业活动好转和融资需求保持强劲，但库存高企仍然令人担忧一旦银行收紧贸易信贷，进口需求或将因而下滑。

周三公布的一项企业调查显示，4月全球企业活动增速放缓至六个月低位，服务业和制造业企业扩张速度放慢，日本上调消费税也影响其产出。 (完)

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