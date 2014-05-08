中国货币市场：隔夜七天回购稍有分化但稳势未改，正回购抽水几无影响

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透上海5月8日 - 中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天期回购加权利率一跌一涨，走势稍有分化。不过二者变化幅度均在10个基点(bp)左右，流动性整体稳势未改，而三个月shibor则继续走低，探至5.40%之下。
交易员称，目前资金供给较为充裕，本周央行公开市场数百亿净回笼几乎未有影响，短期内预期仍稳定乐观。
华南一银行交易员称表示，“今天资金还是挺松的，正回购没什么影响。”
央行公开市场今日进行了600亿元人民币28天期正回购操作，规模与周二相同。据此计算，本周公开市场净回笼资金600亿元。
另一银行交易员则指出，流动性整体宽松，导致线下资金价格近期也有所下行。
以与线下资金拆借类似的同业存单(CD)为例，本周稍早兴业银行 招标的15亿元六个月期CD，参考收益率为4.7510%，较三月下旬同期限CD收益率水平下行逾60bp。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2297 2.3746 -14.49
七天 3.1981 3.1063 +9.18
14天 3.1120 3.0651 +4.69
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.0000 1.3600 +264.00
七天 2.7500 2.7050 +4.50
14天 3.0000 3.1000 -10.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3200 2.3800 -6.00
七天 3.2325 3.1500 +8.25
14天 3.1000 3.1300 -3.00
Shibor
其中:隔夜 2.2300 2.3700 -14.00
七天 3.2040 3.1125 +9.15
三个月 5.3992 5.4167 -1.75
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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