中国货币市场：隔夜七天回购稍有分化但稳势未改，正回购抽水几无影响

路透上海5月8日 - 中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天期回购加权利率一跌一涨，走势稍有分化。不过二者变化幅度均在10个基点(bp)左右，流动性整体稳势未改，而三个月shibor则继续走低，探至5.40%之下。

交易员称，目前资金供给较为充裕，本周央行公开市场数百亿净回笼几乎未有影响，短期内预期仍稳定乐观。

华南一银行交易员称表示，“今天资金还是挺松的，正回购没什么影响。”

央行公开市场今日进行了600亿元人民币28天期正回购操作，规模与周二相同。据此计算，本周公开市场净回笼资金600亿元。

另一银行交易员则指出，流动性整体宽松，导致线下资金价格近期也有所下行。

以与线下资金拆借类似的同业存单(CD)为例，本周稍早兴业银行 招标的15亿元六个月期CD，参考收益率为4.7510%，较三月下旬同期限CD收益率水平下行逾60bp。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2297 2.3746 -14.49

七天 3.1981 3.1063 +9.18

14天 3.1120 3.0651 +4.69

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0000 1.3600 +264.00

七天 2.7500 2.7050 +4.50

14天 3.0000 3.1000 -10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3200 2.3800 -6.00

七天 3.2325 3.1500 +8.25

14天 3.1000 3.1300 -3.00

Shibor

其中:隔夜 2.2300 2.3700 -14.00

七天 3.2040 3.1125 +9.15

三个月 5.3992 5.4167 -1.75