港报社评：港人须积极发声，推政改返正轨--经济日报5月8日

占中发起人曾多番表示，不惜公民抗命力争普及平等、没筛选的普选。惟前天的占中商讨日，仅容许已签字支持占中的2,000多名市民参加，只有他们才有权筛选政改方案，让大多数无权在当日发声的港人「公投」，但民调显示仅约20%港人支持占中。 占中错行筛选之路，已失社会运动的道德高地。更惹忧心的是，此结果恐陷香港于危险境地。港人要避免香港深陷泥淖，关键是必须更积极发声，此对推动政改前进有两个关键作用。 其一，要避免激进声音续骑劫政改讨论，占社会大多数的中间、温和民意就要取回主导权，营造有利温和泛民与中央展开实质对话谈判的空间，而非在激进派主导下，捆绑港人和中央硬撼。 其二，在立法会获2/3议员支持，只有中间温和声音成为社会主流、日益响亮，无论泛民与建制派议员，自不敢违背主流民意投票，才有望达致中央和普遍港人皆接受的政改。 香港政改要向前走，占大多数中间、温和民意就要更敢于发声，在民意上压倒激进声音，才有机会减低占中风险，才有望实现2017年普选特首。