港报社评：旅客承载力评估失焦增长必须社会能承受--明报5月8日

内地旅客涌港衍生的问题，商务及经济发展局长苏锦梁的说法，与市民切身感受，时有扞格，苏锦梁认为增加设施，旅客再多也可以应付，市民则抱怨已被挤压，担心旅客再增加，生活更受到影响。

苏锦梁与市民的取态为何不同，立法会资讯研究组完成的个人自由行研究简报（下称研究简报），提供了答案。政府环绕内地旅客问题的认知有偏差，是过去一段时间民怨未能纾解、反而愈益激化的原因之一。

约半年前，商务及经济发展局发表的《香港承受及接待旅客能力评估报告》，主要突显内地旅客增加对香港经济的重要，报告指出2012年为香港直接带来261亿元增加值，相当于本地生产总值的1.3%，创造了超过11万个职位等；报告认为只要增加旅游基建设施，就可以接待预期3年后的7000万旅客人次，到2023年的1亿人次。当时，不少人对报告中接待旅客的承载力，有不同程度质疑，极端者更藉此激化内地与香港的矛盾。

研究简报引述欧洲联盟委员会受托进行的一项研究，建议把社会承受能力（social carryingcapacity）列为厘定一个城市旅游业承受能力的其中一项考虑因素。据知多年来，澳门政府都曾委聘旅游学院做类似欧洲联盟委员会的研究，澳门同样是内地旅客热门旅游地点，从已知情况看来，并未出现像香港般严重的旅游现象，相信是评估收到效果。苏锦梁应该重新认识自由行，援引欧联与澳门经验，从社会承受力角度检视对市民日常生活的影响，并使旅客在港得到舒适的旅游体验。若只从增加旅游基建出发，即使花费了大量资源，最终仍然解决不了社会承载力的问题。