新闻稿：中国4月出口同比增长0.9%，贸易顺差184.5亿美元--海关

(以下为中国海关5月8日发布“今年前4个月中国外贸进出口小幅下降”新闻稿全文)

海关总署今天公布今年1至4月外贸进出口情况。据海关统计，前4个月，我国进出口总值8.1万亿元人民币 ，比去年同期（下同）下降3.1%。其中，出口4.16万亿元，下降4.8%；进口3.94万亿元，下降1.2%；贸易顺差2,154亿元，减少42.9%。

海关统计显示，4月份，我国进出口总值2.2万亿元人民币，下降1.3%，较一季度降幅收窄2.4个百分点。其中，出口1.16万亿元，下降1.4%，较一季度降幅收窄4.7个百分点；进口1.04万亿元，下降1.3%；贸易顺差1,122亿元，减少2.3%。

按美元计价，前4个月，我国进出口总值13243.2亿美元，下降0.5%。其中，出口6,797.8亿美元，下降2.3%；进口6,445.4亿美元，增长1.4%；贸易顺差352.4亿美元，减少41.4%。

4月份，我国进出口总值3,586.3亿美元，增长0.8%。其中，出口1,885.4亿美元，增长0.9%；进口1,700.9亿美元，增长0.8%；贸易顺差184.5亿美元，扩大1.8%。

今年前4个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一、一般贸易进出口保持增长，加工贸易进出口下降。前4个月，我国一般贸易进出口4.46万亿元，增长6.4%，占我外贸总值的55.1%，较去年同期提升4.9个百分点。其中出口2.12万亿元，增长4.9%，占出口总值的51.1%；进口2.34万亿元，增长7.7%，占进口总值的59.4%。一般贸易项下逆差2179.6亿元，扩大45.5%。同期，我国加工贸易进出口2.55万亿元，下降6.5%，占我外贸总值的31.5%，较去年同期下降1.1个百分点。其中出口1.61万亿元，下降6.1%，占出口总值的38.8%；进口9415.6亿元，下降7%，占进口总值的23.9%。加工贸易项下顺差6707.8亿元，减少4.8%。

二、对欧盟、美国、东盟和日本进出口增长，对香港贸易明显下降。前4个月，中欧双边贸易总值1.15万亿元，增长8.5%。中美双边贸易总值为1.03万亿元，增长2.4%。前4个月，我与东盟双边贸易总值为8,830.7亿元，增长1.2%。中日双边贸易总值为6,243.4亿元，增长1.6%。前4个月，内地与香港贸易总值为6,329.1亿元，下降33.1%。

三、广东、江苏等7个省市合计进出口所占比重回落，中西部地区出口活跃。前4个月，广东进出口总值1.88万亿元，下降23.5%，占全国进出口总值的23.2%。同期，江苏、上海和北京（含中央在京单位）进出口总值分别为1.08万亿、9,111.4亿和8,901.4亿元，分别增长3%、7%和1%。此外，浙江进出口总值为6,522.4亿元，增长2.3%；山东为5,562.1亿元，增长8.1%；福建为3274.2亿元，下降3.8%。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的77.7%，较去年同期回落2.8个百分点。

从出口方面来看，前4个月，广东出口1.1万亿元，下降21.1%。江苏出口6279.8亿元，同比持平；上海,3995.9亿元，下降0.9%；北京1,189.8亿元，下降3.1%；浙江4,728.5亿元，增长3%；山东2,658亿元，增长5.6%；福建2,017.5亿元，下降5.4%。中西部地区出口则保持快速增长，甘肃、重庆、陕西、云南和广西等部分中西部省市的出口增速分别为73.6%、62.2%、40.9%、40.6%和36.6%。

四、外资企业进出口微增，民营企业进出口出现下降。前4个月，外商投资企业进出口3.73万亿元，微增0.1%，占我外贸总值的46.1%。其中，出口1.98万亿元，下降2.7%，占出口总值的47.7%；进口1.75万亿元，增长3.6%，占进口总值的44.4%。同期，民营企业进出口2.65万亿元，下降8.5%，占我外贸总值的32.7%。其中，出口1.7万亿元，下降7.9%，占出口总值的40.9%；进口9478亿元，下降9.5%，占进口总值的24%。

此外，国有企业进出口1.54万亿元，增长2.6%，占我外贸总值的19%。其中，出口4726.1亿元，下降1.9%，占出口总值的11.4%；进口1.06亿元，增长4.7%，占进口总值的27%。

五、在出口商品中，机电产品出口下降，传统劳动密集型产品出口降幅收窄。前4个月，我国机电产品出口2.36万亿元，下降7.7%，占出口总值的56.8%。其中，电器及电子产品出口9982.2亿元，下降15.1%；机械设备7545.5亿元，下降1.3%。同期，服装出口2953.6亿元，下降1.9%；纺织品2054.5亿元，增长1.6%；鞋类983.1亿元，增长4.8%；家具951.6亿元，下降9.7%；塑料制品679.8亿元，增长6.1%；箱包470.5亿元，下降8.6%；玩具198.9亿元，增长11.7%；上述7大类劳动密集型产品合计出口8292亿元，下降0.8%，较一季度降幅收窄1.9个百分点，占出口总值的19.9%。此外，肥料出口678.2万吨，增加1.3倍；钢材2587万吨，增加29.5%；汽车27.5万辆，减少8.3%。

六、在进口商品中，主要大宗商品进口量增加，进口均价普遍下跌。前4个月，我国进口铁矿砂3.05亿吨，增加20.7%，进口均价为每吨758.7元，下跌11.2%；原油1.03亿吨，增加11.5%，进口均价为每吨4,801.8元，下跌4.4%；煤1.1亿吨，增加2.3%，进口均价为每吨489.1元，下跌15.2%；粮食3,294.9万吨，增加44.8%；其中大豆2,184.8万吨，增加41.2%，进口均价为每吨3,573.4元，下跌8.1%；成品油1,108.6万吨，减少22.6%，进口均价为每吨4,875.3元，下跌2.1%；初级形状的塑料860.8万吨，增加14.9%，进口均价为每吨1.24万元，下跌0.7%；钢材489.8万吨，增加9%，进口均价为每吨7,594.6元，上涨1.6%；未锻造铜及铜材178.2万吨，增加41.1%，进口均价为每吨4.57万元，下跌11.8%；未锻造铝及铝材37.5万吨，增加51%，进口均价为每吨2.23万元，下跌26.8%。此外，机电产品进口1.6万亿元，下降7.2%；其中汽车43.8万辆，增加40%。

七、我国外贸出口先导指数进一步走强。今年4月份，我国外贸出口先导指数为41.9，在上月环比提升0.4的基础上再次提升0.2，显示未来一段时期出口向好的趋势更加明显。（完）

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