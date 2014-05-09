《中国债券市场每日交易备忘》--5月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债9:30-10:30招标 进出口银行至多70亿元一年期固息增发债(剩余期近四个月)10:00-11:00招标 进出口行至多60亿元七年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值5.04% 天津滨海新区建设投资集团25亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 北京首农集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和民生银行主承 上海外滩投资开发集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行和中信证券主承 山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 中国华阳经贸集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 济宁供水集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 浙江机电集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承 歌山建设集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 中国船舶重工集团68亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和中金公司主承 广东粤电集团27亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承 上海浦发集团15亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交行主承 山东山水集团12亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招行和兴业银行主承 厦门翔业集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 连云港市城市建投集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 浙江荣盛控股集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行和国开行主承 杭州经开区资产经营集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 太仓水处理公司2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 合肥工业投资控股5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 扬州瘦西湖旅游发展集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农行主承 广东志高空调0.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，广发银行主承 安宁发展投资集团12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，西南证券主承 农行 20亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标 =========================================================================== 二、新债上市： 农发行50亿元两年期固息债140432，票面利率5.00% 随州城投集团12亿元七年期固息债1480163，票面利率8.40% 合肥建投45亿元10年期固息债1480170，票面利率7.20% 兖州惠民城建投资集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)小微债1480228，票面利率8.00% 东台城投12亿元七年期固息债1480240，票面利率7.58% 德阳高新建设投资12亿元七年期固息债1480246，票面利率7.90% 合肥工业投资控股5亿元四年期投资人选择权(3+1)小微债1480250，票面利率7.30% 阿拉善左旗城投8亿元七年期固息债1480257，票面利率8.60% 山东省管企业6亿元六年期投资人选择权(3+3)集合债1480260，票面利率7.50% 朝阳市建设投资10亿元七年期固息债1480268，票面利率7.58% 兰州新区投资控股6亿元七年期固息债1480270，票面利率8.30% 城发集团5亿元七年期固息债1480273，票面利率6.87% 华电福新 15亿元一年期短期融资券041461028，票面利率5.20% 菲达环保 2.5亿元一年期短融041458039，票面利率6.55% 四川长虹 30亿元一年期短融041459033，票面利率5.58% 重庆钢铁集团矿业公司4亿元一年期短融041453058，票面利率7.20% 云南投资控股集团5亿元一年期短融041459034，票面利率5.58% 花园集团5亿元一年期短融041452027，票面利率8.80% 山东寿光鲁清石化有限公司3亿元一年期短融041453056，票面利率8.30% 深圳高速 10亿元三年期中期票据101454021，票面利率5.50% 陕西延长石油集团35亿元五年期中票101460018，票面利率5.40% 长沙轨道交通集团10亿元五年期中票101461005，票面利率6.40% 湖北交通投资10亿元15年期中票101456022，票面利率6.80% 湖北交通投资30亿元五年期中票101456023，票面利率6.28% 南山集团10亿元五年期中票101454020，票面利率8.50% 南京市交通建设投资控股集团8亿元五年期中票，票面利率6.30% 华电煤业集团20亿元五年期中票101455008，票面利率6.25% 广日股份 4亿元三年期中票101478001，票面利率6.24% 江西高速公路投资集团15亿元10年期中票101456021，票面利率6.60% 江西高速公路投资集团15亿元七年期中票101456020，票面利率6.15% ============================================================================ 三、缴款： 国开行70亿元三年期固息增发债140208，发行价101.263元 国开行60亿元五年期固息增发债140209，发行价102.160元 国开行70亿元七年期固息增发债140210，发行价102.843元 国开行60亿元10年期固息增发债140211，发行价103.680元 国开行60亿元一年期固息债140212，发行价99.97元 华电集团40亿元九个月期超短期融资券 中信证券 30亿元三个月短融1490082，票面利率4.39% 齐鲁证券10亿元三个月短融 江西铁路投资8亿元一年期短融 云南冶金股份10亿元一年期短融 北京粮食集团4亿元一年期短融 安徽交通投资6亿元一年期短融 连云港市城投4亿元一年期短融 河北省新合作控股集团公司2.8亿元一年期短融 天津住宅建设发展集团6亿元一年期短融 浙江农资集团5亿元一年期短融 张化机 5亿元一年期短融 海南航空 4亿元五年期中票 华南国际工业原料城深圳公司10亿元五年期中票 中航国际控股 6亿元五年期中票 武汉港务集团2亿元五年期投资人选择权中票(3+2) 杭州汽轮动力集团6亿元五年期中票 浙江农资集团4亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 湖北能源集团14.5亿元三年期中票1182151到期兑付，票面利率5.33% 中国交建 30亿元九个月期超短融011356003到期兑付，票面利率4.60% 四川航空集团2亿元一年期短融041352020到期兑付，票面利率4.89% 武汉钢铁集团63亿元一年期短融041353034到期兑付，票面利率4.08% 开滦集团19亿元一年期短融041356010到期兑付，票面利率4.08% 阿拉尔统众国资7亿元一年期短融041356011到期兑付，票面利率4.48% 山西鲁晋王曲发电2亿元一年期短融041359032到期兑付，票面利率4.89% 江苏苏豪控股集团10亿元一年期短融041359033到期兑付，票面利率4.48% 腾达建设 2亿元一年期短融041360030到期兑付，票面利率6.00% 山西阳光焦化集团3亿元一年期短融041362017到期兑付，票面利率6.00% 上海时代航运3亿元一年期短融041362018到期兑付，票面利率4.28% 山东垦利石化集团3亿元一年期短融041369013到期兑付，票面利率5.00% 北京控股集团20亿元一年期短融041369014到期兑付，票面利率4.08% 无锡产业发展集团8亿元一年期短融041372001到期兑付，票面利率4.28% 成都公共交通集团2.5亿元一年期短融041372002到期兑付，票面利率4.48% 02国开05 020205付息 11渝机电MTN1 1182150付息 11柳工MTN1 1182152付息 12桂林债 1280147付息 12华润电MTN1 1282140付息 13南昌银行债01 1320020付息 13南昌银行债02 1320021付息 13魏桥铝MTN2 1382214付息 13晋铝MTN1 1382215付息 13湛江港MTN1 1382216付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周四在非洲访问时称，中国经济有坚实基础实现稳定增长，今年有信心、有能力实现7 .5%左右的国内生产总值(GDP)同比增速。 --中国浙商银行股份有限公司周四稍晚公布，今年同业存单(CD)发行额度为100亿元人民币。这意味着此前工行 601398.SS 等10家大型国有银行及规模较大股份制银行的试点发行范围，进一步扩大。 今日公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI) (3月-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (3月2.4%) 5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户) (1-3月17.6%) 4月社会消费品零售总额 (3月12.2%) 4月工业增加值 (3月8.8%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇；审校 康熙泽/吴芳)