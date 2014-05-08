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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 10:27 BJT

台湾股市：盘中上扬，亚太电信受合并消息提振大涨

路透台北5月8日 - 台湾股市周四盘中上扬0.1%，亚太电信 大涨。据一位熟知此事的消息人士周三表示，台湾顶新集团和鸿海 集团均已递件，有意合并亚太电信。

0200GMT，加权股价指数 升至8,904.70点，基本与周边多数股市走势一致。

亚太电信大涨4%。鸿海 涨0.2%，顶新集团旗下香港上市公司康师傅控股 在香港市场跳涨1.4%。

电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 升0.7%。(完)
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