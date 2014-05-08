台湾股市：盘中上扬，亚太电信受合并消息提振大涨

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透台北5月8日 - 台湾股市周四盘中上扬0.1%，亚太电信 大涨。据一位熟知此事的消息人士周三表示，台湾顶新集团和鸿海 集团均已递件，有意合并亚太电信。
0200GMT，加权股价指数 升至8,904.70点，基本与周边多数股市走势一致。
亚太电信大涨4%。鸿海 涨0.2%，顶新集团旗下香港上市公司康师傅控股 在香港市场跳涨1.4%。
电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 升0.7%。(完)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。