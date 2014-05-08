港报社评：「占中商讨」悖逆主流民意--文汇报5月8日

「占中商讨日」公布三个当选方案，清一色都属于已被定性为违反基本法的「公民提名」方案，说明所谓「商讨日」一是企图拉倒政改，二是企图綑绑整个反对派，三是企图伪造民意。但是，极少数激进反对派企图拉倒政改，悖逆市民大众希望实现2017年普选特首的主流民意。极少数激进反对派企图綑绑整个反对派，也引起反对派温和力量的反击。「占中商讨日」企图伪造民意，但主流民意反对「占中」、反对在基本法外另搞一套，「商讨日」伪造民意是自欺欺人。反对派中希望有普选的温和力量应摆脱极端势力的綑绑，以理性务实的态度在基本法和人大决定基础上讨论政改，寻求共识，落实普选。

「占中商讨日」企图綑绑整个反对派。反对派中的许多温和人士与市民大众一样，是希望特首普选能够实现的，是认同与中央沟通促进政改的。因此，反对派温和力量立即进行反击，批评「商讨日」选出的方案完全没有代表性，缺乏民意，脱离大部分不愿意与中央政府对抗的市民。「占中商讨日」肆无忌惮綑绑反对派温和力量，理所当然引起强烈反弹。

国家副主席李源潮指出「占中」三点要害，包括违反基本法、损害香港繁荣稳定、阻碍普选。激进反对派企图以违法「占中」胁迫中央接受他们违反基本法和人大决定的方案。这实际上是拆除香港通向普选的法治轨道，要葬送和扼杀普选，必然遭到社会各界的强烈反对。反对派中的温和力量应该拿出政治智慧和勇气，突破激进派的綑绑，在宪制轨道上推动普选。