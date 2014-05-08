台湾债市：公债殖利率早盘小弹，10年公债标售前气氛保守

路透台北5月8日 - 台湾指标公债殖利率周四盘初小幅弹升。交易员表示，昨日公布的4月出口年增率优于预期，再加上明日即将标售10年增额券103/6R ，令短多略为承压。

市场仍高度观望103/6R的标售。有交易员认为，103/6R标售后，接下来还有300亿台币的30年公债，以及400亿的第二次10年公债增额券可供实质买盘下标，缺乏急于追逐筹码的诱因，料令标售结果中规中矩。

“我觉得会在1.55%上下，实质买盘不需要急着买。”一位证券商交易主管说。

交易商指出，昨晚叶伦仍重申温和的政策立场，此对债市殖利率维持低档有益。不过在秋季结束资产购买计画后，届时债市的气氛料逐渐转变，惟此前将不脱区间盘整格局。

台湾4月出口金额较上年同期增6.2%，高于市场预估的成长5.79%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，美国经济正在复苏，但仍需美联储宽松货币政策的支持。她在国会联合经济委员会作证时表示，美国就业市场已“显着”改善，美国经济成长面临楼市疲弱和地缘政治紧张局势相关风险的阻碍。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.025-1.045%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.525-1.545%

本地时间10:27最新报价：

* 五年公债103/4殖利率弹0.2基点报1.0335%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率弹0.90基点报1.5395%。

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