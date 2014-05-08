更新版 1-两岸经贸：5月两岸货贸协议谈判会议延期，并非停止--台湾经济部

(新增台湾经济部长回应)

路透台北5月8日 - 台湾经济部长张家祝周四表示，原先订于5月召开的两岸货品贸易协议的新一轮工作小组会议/协商，因大陆要求而延后，并非停止。

他在立法院回答立法委员质询时说，“本来5月有一场(会议)、6月有一场，目前5月的对方说要延期，不是喊卡(停止)。”

张家祝指出，陆方对延后召开会议的理由仅表示还需要时间，原订的时间“有点赶”，至于是否外界猜疑受到台湾内部反服贸事件的影响，陆方并未提及此事。

他表示，两岸服务贸易协议是ECFA(两岸经济合作架构协定)下的一个环节，货品贸易也在积极地谈。至于立委询问年底前是否有望谈成？他说，“这很难说，因为双方各有坚持的项目，很难突破。”

据其介绍，两岸在货贸协议谈判时对于部分敏感型产业比如汽车、石化、面板等各不让步，目前谈判进度没办法达到要求，还待协商。

台湾本地媒体周四报导，台湾海基会高层昨日证实，由于大陆表示准备还不足，两岸货品贸易协议上一轮业务沟通临时延期，至于延期至何时，双方还未决定。

报导引述大陆国台办发言人马晓光间接证实，他强调，大陆方面深化两岸经济合作及持续推进ECFA后续协商的态度没有改变，“至于某项议题的具体业务性磋商，双方准备好了就可以接触沟通。”马晓光谈话，间接承认确实取消谈判一事。尽管国台办并未指出临时取消的原因为何，但时间点相当敏感。