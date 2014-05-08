表格: 中国4月进出口重点商品量值表

路透北京5月8日 - 以下是中国海关周四公布的2014年4月全国进出口重点商品量值,以及历史数据比较: **原油及成品油** 4月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-4月 同比% （百万吨） （百万吨） （百万吨） （百万吨） 原油进口 27.88 23.52 18.5 23.08 20.8 102.61 11.5 成品油进口 2.54 2.37 7.2 3.89 -34.7 11.09 -22.6 成品油出口 2.20 2.74 -19.7 2.67 -17.6 9.20 -7.5 成品油净进口 0.34 -0.37 -191.9 1.22 -72.1 1.89 -56.9 5-7号燃料油进口 1.67 1.51 10.6 N/A N/A 7.24 -20.9 液化石油气进口 2.14 1.81 18.2 N/A N/A 8.91 36.8 **基本金属** 4月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-4月 同比% ===进口=== （吨） （吨） （吨） （吨） 未锻轧铜及铜材 450,000 420,000 7.1 295,799 52.1 1,780,000 41.1 铜矿砂及其精矿 1,000,000 940,000 6.4 N/A N/A 3,740,000 22.2 ===出口=== 未锻轧铝及铝材 330,000 370,000 -10.8 N/A N/A 1,180,000 7.3 **煤炭和钢铁** 4月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-4月 同比% ===进口=== （百万吨） （百万吨） （百万吨） （百万吨） 煤及褐煤 27.11 25.29 7.2 N/A N/A 111.00 2.3 铁矿砂及其精矿 83.39 73.96 12.8 67.15 24.2 305.34 20.7 钢材 1.30 1.25 4.0 1.26 3.2 4.90 9.0 ===出口=== 煤及褐煤 0.30 0.74 -59.5 0.81 -63.0 2.27 -20.3 焦炭及半焦炭 0.47 0.65 -27.7 0.28 67.9 2.41 333.4 钢材 7.54 6.76 11.5 5.55 35.9 25.87 29.5 稀土（吨） 2,980 2,671 11.6 N/A N/A 10,154 66.1 ===净出口=== 钢材 6.24 5.51 13.2 4.29 45.5 20.97 35.5 **橡胶和谷物** 4月 上月 环比% 去年同期 同比% 1-4月 同比% ===进口=== （吨） （吨） （吨） （吨） 大豆（百万吨） 6.50 4.62 40.7 3.98 63.3 21.85 41.2 食用植物油 540,000 550,000 -1.8 770,000 -29.9 2,490,000 -5.8 天然及合成橡胶 390,000 410,000 -4.9 N/A N/A 1,580,000 14.6 ===出口=== 大米 9,774 7,015 39.3 54,014 -81.9 40,971 -81.5 N/A 代表数据不可得