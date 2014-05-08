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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 10:49 BJT

表格: 中国4月进出口重点商品量值表

路透北京5月8日 - 以下是中国海关周四公布的2014年4月全国进出口重点商品量值,以及历史数据比较:

 **原油及成品油**
                               4月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-4月     同比%
                        （百万吨）  （百万吨）            （百万吨）            （百万吨）          
  原油进口                   27.88       23.52      18.5       23.08      20.8      102.61      11.5
  成品油进口                  2.54        2.37       7.2        3.89     -34.7       11.09     -22.6
  成品油出口                  2.20        2.74     -19.7        2.67     -17.6        9.20      -7.5
  成品油净进口                0.34       -0.37    -191.9        1.22     -72.1        1.89     -56.9
  5-7号燃料油进口             1.67        1.51      10.6         N/A       N/A        7.24     -20.9
  液化石油气进口              2.14        1.81      18.2         N/A       N/A        8.91      36.8

 **基本金属**
                               4月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-4月     同比%
===进口===                  （吨）      （吨）                （吨）                （吨）          
  未锻轧铜及铜材           450,000     420,000       7.1     295,799      52.1   1,780,000      41.1
  铜矿砂及其精矿         1,000,000     940,000       6.4         N/A       N/A   3,740,000      22.2
===出口===                                                                                          
  未锻轧铝及铝材           330,000     370,000     -10.8         N/A       N/A   1,180,000       7.3

 **煤炭和钢铁**
                               4月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-4月     同比%
===进口===              （百万吨）  （百万吨）            （百万吨）            （百万吨）          
  煤及褐煤                   27.11       25.29       7.2         N/A       N/A      111.00       2.3
  铁矿砂及其精矿             83.39       73.96      12.8       67.15      24.2      305.34      20.7
  钢材                        1.30        1.25       4.0        1.26       3.2        4.90       9.0
===出口===                                                                                          
  煤及褐煤                    0.30        0.74     -59.5        0.81     -63.0        2.27     -20.3
  焦炭及半焦炭                0.47        0.65     -27.7        0.28      67.9        2.41     333.4
  钢材                        7.54        6.76      11.5        5.55      35.9       25.87      29.5
  稀土（吨）                 2,980       2,671      11.6         N/A       N/A      10,154      66.1
===净出口===                                                                                        
  钢材                        6.24        5.51      13.2        4.29      45.5       20.97      35.5

 **橡胶和谷物**
                               4月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-4月     同比%
===进口===                  （吨）      （吨）                （吨）                （吨）          
  大豆（百万吨）              6.50        4.62      40.7        3.98      63.3       21.85      41.2
  食用植物油               540,000     550,000      -1.8     770,000     -29.9   2,490,000      -5.8
  天然及合成橡胶           390,000     410,000      -4.9         N/A       N/A   1,580,000      14.6
===出口===                                                                                          
  大米                       9,774       7,015      39.3      54,014     -81.9      40,971     -81.5
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