《焦点》大型油企恐瘦身过度，需把目光重新放到增长上

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
**美国大厂例外**
美国大厂并不采取像BP一样程度的削减策略。美国大厂的收益向来就比欧洲对手更高。
举例来看，雪佛龙 在1月31日宣布计划未来数年每年维持约400亿美元的支出时，公司股价挫跌3.5%。
艾克森美孚在2014年计划缩减支出6%至398亿美元。该公司是业内最大的公司，以收益来看则是业界的佼佼者。
艾克森美孚执行长Rex Tillerson在谈到今年稍早的成长失败经验时，承认关于超级大厂太大而无法扩大生产，确实是个问题。
基金经理人Ivor Pether表示：“这些大厂知道他们所投入的资本无法带来足够高的收益，他们在油价100美元所赚得的收益要比油价是30或40美元时还少。”
“所有的这些投资都算不上是丰厚收益。”
然Statoil执行长Helge Lund认为，提高收益的关键不在于景气荣枯周期，而是简化供应链，并节约材料和税赋：“我们需要挑战...发展的成本，”他表示。
“我们不能只用旧方式。”(完) (编译/审校 许娜/李爽/龚芳/戴素萍/高琦/王翔琼/于春红)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。