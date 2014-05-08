《焦点》大型油企恐瘦身过度，需把目光重新放到增长上

**美国大厂例外**

美国大厂并不采取像BP一样程度的削减策略。美国大厂的收益向来就比欧洲对手更高。

举例来看，雪佛龙 在1月31日宣布计划未来数年每年维持约400亿美元的支出时，公司股价挫跌3.5%。

艾克森美孚在2014年计划缩减支出6%至398亿美元。该公司是业内最大的公司，以收益来看则是业界的佼佼者。

艾克森美孚执行长Rex Tillerson在谈到今年稍早的成长失败经验时，承认关于超级大厂太大而无法扩大生产，确实是个问题。

基金经理人Ivor Pether表示：“这些大厂知道他们所投入的资本无法带来足够高的收益，他们在油价100美元所赚得的收益要比油价是30或40美元时还少。”

“所有的这些投资都算不上是丰厚收益。”

然Statoil执行长Helge Lund认为，提高收益的关键不在于景气荣枯周期，而是简化供应链，并节约材料和税赋：“我们需要挑战...发展的成本，”他表示。