台湾债市：RP利率大致持稳，寿险赎回无碍调度

路透台北5月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。交易员称，今日有寿险赎回货币型基金，投信走钱较为明显，不过银行端资金相当宽裕，因此很快就将缺口补平。

他们表示，市场钱多券少的状况依旧没有改变，此令RP利率持续缓步向区间低档靠拢；但本月因有缴税等紧缩因素影响，RP利率将不致跌破低点。

“寿险赎回比较明显，我们以拆款支应。”一票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，虽然投信缺钱，但银行乐于承接，资金很快完成调度。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。