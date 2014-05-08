台湾债市：RP利率大致持稳，寿险赎回无碍调度

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透台北5月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。交易员称，今日有寿险赎回货币型基金，投信走钱较为明显，不过银行端资金相当宽裕，因此很快就将缺口补平。
他们表示，市场钱多券少的状况依旧没有改变，此令RP利率持续缓步向区间低档靠拢；但本月因有缴税等紧缩因素影响，RP利率将不致跌破低点。
“寿险赎回比较明显，我们以拆款支应。”一票券商交易员说。
另一证券商交易员则称，虽然投信缺钱，但银行乐于承接，资金很快完成调度。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。
本周余日主要交割紧缩因子包括周五交割28天期国库券预计金额300亿台币、台新金控 旗下台新银行金融债20亿台币及交割泰谷光电 可转债10亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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