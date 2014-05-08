重发-《HOME专栏》锌市行情缓慢蕴酿，多头不耐琵琶别抱

(因技术原因重发)

撰稿 Andy Home;编译 蔡美珍/许娜/朱晓军/王冠中

路透伦敦5月7日 - 市场是变化无常的。

几个月前，锌是唯一有看头的伦敦金属交易所(LME)基本金属。随着一些全球最大锌矿的矿源接近耗尽，供应即将短缺的多头题材获得市场追捧。

然而在印尼1月实施镍矿石出口禁令后，如今多头冷落锌市，转而追逐镍市同样诱人的镍矿短缺偏多题材。

今年以来，LME三个月期镍 大涨了30%，而三个月期锌 下跌了2%。

究竟发生了什么变化，让锌失去了多头的竉爱？

**矿山关闭**

没有变化。这是加拿大矿业公司泰克资源(Teck Resources) 的说法。泰克资源在2014年第一季财报中，重申锌市偏多的看法。

“我们认为，在基本金属之中，锌市展望最为看俏。在一些锌矿近日已经关闭或预计关闭的情况下，我们认为，在每年1,300万吨的锌金属市场中，当前约150万吨的锌矿，到2016年年底时将关闭。”

矿商准备关闭老旧枯竭矿山，早在预期之中，但关闭矿山的行动现在终于开始进行。

在加拿大，嘉能可 的Brunswick矿山及Perseverance矿山已经关闭，两座矿山的2012年产量合计31.6万吨。

在爱尔兰，Galmoy矿山已经关闭，Lisheen将是下一个，全球锌矿供应链总计又少掉35万吨产量。

澳洲的Century矿山是锌市多头题材的代表性案例。这个矿山是全球最大锌矿之一，明年年中左右将会关闭，关闭时间比之前预期更早一些。

换言之，锌市的基本偏多题材方向没变。

**锌市尚未吃紧**

但问题是，什么时候开始？

目前没有迹象显示锌精矿市场趋紧。

事实上，今年的指标加工合约条款变得更有利于冶炼商而非矿商，意味着供给情况更可能改善，而不是恶化。

根据比利时Nyrstar 的信息，锌加工费自每吨210.50美元升至223.50美元。该公司是中国以外地区的最大精炼锌生产商之一。

Nyrstar表示，若把升级和降级的情境，及锌市复杂的价格参与公式考虑在内，今年的合约条款显示，加工费较上年提高6%。

此外，该公司在第一季的分析师会议上表示，已经就相当数量的锌精矿达成更好的交易条件。

换句话说，锌市的偏多题材仍在慢慢发酵。而镍市则是另一番景象，印尼的禁令料已影响了中国含镍生铁行业的运营率。

**早预警早准备**

同时，时间线延长也给看多行情注入了一丝不确定性。

对于全球很多知名锌矿而言，时间可能已经所剩不多，不过越来越多锌矿已经开始做出反应。

比如，Teck在表示看多锌市场基本面后，很快宣布将重启位于美国华盛顿州的Pend Oreille矿山。

其他现有运营商也在采取类似行动。嘉能可通过扩大澳洲业务，启动布基纳法索的Perkoa新矿，以抵消加拿大矿山的损失。

同时，看多行情极其强势，已经刺激一些尘封已久的矿山恢复生产。

目前分析师普遍认为，来自新矿或重启矿山的供应仍将不足以填补Century等大型矿山留下的缺口。

但是这个平衡并非一成不变。相反，它取决于锌价且可能发生变化，尤其是存在中国锌矿业那样的统计黑洞的情况下。

投资者涌向镍市场的原因之一在于，世界上没有太多地方可以出产镍矿来填补印尼禁令造成的供给短缺。而全球在锌矿方面就不那么局限了。

**高库存**

虽然原材料区块的多头情势还在台面下酝酿着，却被精炼锌市场高企的旧有库存给遮盖过去。

国际铅锌研究小组(ILZSG)估计，全球精炼市场去年呈现短缺，今年料呈现更大幅度的短缺。

多数分析师认同此看法。在路透第二季基本金属调查中，在14位给出市场供需预估的分析师当中，其中仅有四人预期会有过剩情况。

伦敦金属交易所(LME)库存走势看起来是符合此预期，回落到2011年所见的水准。然而，这句话的重点应该是在“看起来”。

锌也陷入了LME仓储的排队等候提取问题中，这个问题让可见库存难以成为“实际的”价格讯号。纽奥良3月浮现，或者该说重新浮现，近15万吨库存，凸显出这种情况。

Nyrstar对于今年剩余时间锌价前景持审慎态度是很有意思的，其指出“新的LME仓储规定存在不确定性”。这指的是LME有关加快库存出货速度的新提议，但该提议目前因英国高等法庭的不利裁决而遭搁置。

并不是说Nyrstar不像Teck是个长线多头。只是其在短线仍是“卖方”，持续对冲下档风险。

延续去年以来的操作，Nyrstar透过选择权卖权等操作，在2014年2-6月期间每月为2万吨做价格对冲保护。

其行动证明了一切。锌的大好时光将会到来，不过时候尚且未到。