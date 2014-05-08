重发-《HOME专栏》锌市行情缓慢蕴酿，多头不耐琵琶别抱

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
(因技术原因重发)
撰稿 Andy Home;编译 蔡美珍/许娜/朱晓军/王冠中
路透伦敦5月7日 - 市场是变化无常的。
几个月前，锌是唯一有看头的伦敦金属交易所(LME)基本金属。随着一些全球最大锌矿的矿源接近耗尽，供应即将短缺的多头题材获得市场追捧。
然而在印尼1月实施镍矿石出口禁令后，如今多头冷落锌市，转而追逐镍市同样诱人的镍矿短缺偏多题材。
今年以来，LME三个月期镍 大涨了30%，而三个月期锌 下跌了2%。
究竟发生了什么变化，让锌失去了多头的竉爱？
**矿山关闭**
没有变化。这是加拿大矿业公司泰克资源(Teck Resources) 的说法。泰克资源在2014年第一季财报中，重申锌市偏多的看法。
“我们认为，在基本金属之中，锌市展望最为看俏。在一些锌矿近日已经关闭或预计关闭的情况下，我们认为，在每年1,300万吨的锌金属市场中，当前约150万吨的锌矿，到2016年年底时将关闭。”
矿商准备关闭老旧枯竭矿山，早在预期之中，但关闭矿山的行动现在终于开始进行。
在加拿大，嘉能可 的Brunswick矿山及Perseverance矿山已经关闭，两座矿山的2012年产量合计31.6万吨。
在爱尔兰，Galmoy矿山已经关闭，Lisheen将是下一个，全球锌矿供应链总计又少掉35万吨产量。
澳洲的Century矿山是锌市多头题材的代表性案例。这个矿山是全球最大锌矿之一，明年年中左右将会关闭，关闭时间比之前预期更早一些。
换言之，锌市的基本偏多题材方向没变。
**锌市尚未吃紧**
但问题是，什么时候开始？
目前没有迹象显示锌精矿市场趋紧。
事实上，今年的指标加工合约条款变得更有利于冶炼商而非矿商，意味着供给情况更可能改善，而不是恶化。
根据比利时Nyrstar 的信息，锌加工费自每吨210.50美元升至223.50美元。该公司是中国以外地区的最大精炼锌生产商之一。
Nyrstar表示，若把升级和降级的情境，及锌市复杂的价格参与公式考虑在内，今年的合约条款显示，加工费较上年提高6%。
此外，该公司在第一季的分析师会议上表示，已经就相当数量的锌精矿达成更好的交易条件。
换句话说，锌市的偏多题材仍在慢慢发酵。而镍市则是另一番景象，印尼的禁令料已影响了中国含镍生铁行业的运营率。
**早预警早准备**
同时，时间线延长也给看多行情注入了一丝不确定性。
对于全球很多知名锌矿而言，时间可能已经所剩不多，不过越来越多锌矿已经开始做出反应。
比如，Teck在表示看多锌市场基本面后，很快宣布将重启位于美国华盛顿州的Pend Oreille矿山。
其他现有运营商也在采取类似行动。嘉能可通过扩大澳洲业务，启动布基纳法索的Perkoa新矿，以抵消加拿大矿山的损失。
同时，看多行情极其强势，已经刺激一些尘封已久的矿山恢复生产。
目前分析师普遍认为，来自新矿或重启矿山的供应仍将不足以填补Century等大型矿山留下的缺口。
但是这个平衡并非一成不变。相反，它取决于锌价且可能发生变化，尤其是存在中国锌矿业那样的统计黑洞的情况下。
投资者涌向镍市场的原因之一在于，世界上没有太多地方可以出产镍矿来填补印尼禁令造成的供给短缺。而全球在锌矿方面就不那么局限了。
**高库存**
虽然原材料区块的多头情势还在台面下酝酿着，却被精炼锌市场高企的旧有库存给遮盖过去。
国际铅锌研究小组(ILZSG)估计，全球精炼市场去年呈现短缺，今年料呈现更大幅度的短缺。
多数分析师认同此看法。在路透第二季基本金属调查中，在14位给出市场供需预估的分析师当中，其中仅有四人预期会有过剩情况。
伦敦金属交易所(LME)库存走势看起来是符合此预期，回落到2011年所见的水准。然而，这句话的重点应该是在“看起来”。
锌也陷入了LME仓储的排队等候提取问题中，这个问题让可见库存难以成为“实际的”价格讯号。纽奥良3月浮现，或者该说重新浮现，近15万吨库存，凸显出这种情况。
Nyrstar对于今年剩余时间锌价前景持审慎态度是很有意思的，其指出“新的LME仓储规定存在不确定性”。这指的是LME有关加快库存出货速度的新提议，但该提议目前因英国高等法庭的不利裁决而遭搁置。
并不是说Nyrstar不像Teck是个长线多头。只是其在短线仍是“卖方”，持续对冲下档风险。
延续去年以来的操作，Nyrstar透过选择权卖权等操作，在2014年2-6月期间每月为2万吨做价格对冲保护。
其行动证明了一切。锌的大好时光将会到来，不过时候尚且未到。
热钱似乎也认同这点，这也是他们舍弃锌追逐镍的原因，镍市场短期内能带来的利益较大。(完) (译文审校 张明钧/艾茂林)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。