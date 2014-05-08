台湾货币市场：短率续稳于低位，银行为开出负数先不补回资金

* 资金情势平稳宽裕

* 期初银行期待开负数，不补资金

* 债券附买回利率稳于低位

记者 高洁如

路透台北5月8日 - 台湾银行间短率周四仍稳于低水位。银行交易人士指出，市场短期游资仍多，提存期初各方想开出负数之下，资金需求并不明显，拆借需求不高。

他们表示，目前市场除了票券商及部分较常拆入的银行之外，资金需求不高；而一周拆借利率高位因拆入方信评因素影响稍有波动情况，并不是只受资金松紧的影响。

“我们今天就是到期少量做出去，市场上没什么需求，”一位小型民营银行交易员表示。据了解，一周拆款利率区间高位稍走高主要受到拆入方信评等级的影响，倒非市场资金偏紧。

他们认为，以目前市场资金宽裕的情况，政府标售的短期国库券等产品，决标利率都会偏低。尤其是部分外商银行有补回货币市场产品的需求，估计这会是少数外商的市场。

路透周三调查显示，央行周四将代为标售的28天期国库券，料决标贴现率在0.30-0.32%，但银行预估区间差距颇大。

5月底是缴税季节，最早6月初银行即有税款将入库。根据银行估计，去年的营所税总金额约1,500-1,800亿台币，初估最早将在6月3日缴回台银，是本提存期的最后一日；个人综合所得税的委取、信用卡扣款则将落于6月中旬。

本地时间12:13：

--台币兑美元 早盘收升6.1分报30.104。

--台湾加权股价指数 升0.47%，报8,935.12点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.39%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间则暂在0.38-0.425%，上日在0.380-0.440%。

**台电增加发行短票**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，先前台电发行新一轮公司债之后，不缺短钱，因此本周迟至今日才有新发行的短票。

周四台电发行的短票为21天期，利率在0.638-0.643%，金额由原本预定的25亿台币追加为27亿台币。

一票券商交易主管认为，台电在货币市场的短票发行并未受到核四厂停工争议的影响，目前台电的短票在市场上仍然相当抢手，他相信政府未来仍可能增资百分之百公营的台电公司。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，以0.58%为多，区间同上日。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，亦同上日。

台湾央行周四存单到期金额3,960亿台币，发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期金额1,100亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负168亿台币，累计超额准备为344亿台币、加计前期1%的超额准备为1,011亿台币。

**债券RP利率持稳 **

债券市场附买回(RP)利率大致持稳。交易员称，今日有寿险赎回货币型基金，投信走钱较为明显，不过银行端资金相当宽裕，因此很快就将缺口补平。

他们表示，市场钱多券少的状况依旧没有改变，此令RP利率持续缓步向区间低档靠拢；但本月因有缴税等紧缩因素影响，RP利率将不致跌破低点。

“寿险赎回比较明显，我们以拆款支应。”一票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，虽然投信缺钱，但银行乐于承接，资金很快完成调度。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。