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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 11:23 BJT

《全球市场》亚洲股市上扬，受惠于叶伦温和言论以及中国乐观贸易数据

周三公布的路透调查显示，外汇策略师认为欧元需要触及1.42美元水准，欧洲央行才会采取行动来压低欧元汇率，但绝大多数受访分析师亦表示，这情况不太可能发生。

英镑兑美元守在五年高位附近，因外界益发预期英国央行会在美联储之前先紧缩政策，时间或许是在明年初。

风险情绪稍稍改善，日圆兑美元 自周三创下的三周高位101.43日圆回落，最新报101.82日圆。

金价 维持疲态，报每盎司1,290.30美元，上交易日挫跌1.4%。

澳元兑美元 升0.3%至0.9352美元，此前澳洲数据显示4月就业人口增幅远超预估 。(完) (编译 石冠兰/朱晓军/李春喜/高琦/戴素萍 审校 龚芳/杜明霞/王兴亚/郑茵/王翔琼)
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