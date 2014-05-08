《全球市场》亚洲股市上扬，受惠于叶伦温和言论以及中国乐观贸易数据

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
周三公布的路透调查显示，外汇策略师认为欧元需要触及1.42美元水准，欧洲央行才会采取行动来压低欧元汇率，但绝大多数受访分析师亦表示，这情况不太可能发生。
英镑兑美元守在五年高位附近，因外界益发预期英国央行会在美联储之前先紧缩政策，时间或许是在明年初。
风险情绪稍稍改善，日圆兑美元 自周三创下的三周高位101.43日圆回落，最新报101.82日圆。
金价 维持疲态，报每盎司1,290.30美元，上交易日挫跌1.4%。
澳元兑美元 升0.3%至0.9352美元，此前澳洲数据显示4月就业人口增幅远超预估 。(完) (编译 石冠兰/朱晓军/李春喜/高琦/戴素萍 审校 龚芳/杜明霞/王兴亚/郑茵/王翔琼)
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。