更新版 1-中国数据：4月进出口略有改善，未来增速料回归正常

* 中国4月进出口同比双双增长

* 增幅虽轻微，但已现企稳迹象

* 预计5月开始出口增速将恢复正常

路透北京5月8日 - 中国4月进出口同比均现增长，虽然增幅轻微但仍优于预期。分析人士认为，这表明外贸行业已经出现企稳迹象，随着去年同期贸易虚增因素的消散，预计5月开始出口将逐渐恢复至正常水平。

中国海关周四公布，中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，路透访问分析师预估中值分别为下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，路透预估中值为顺差139亿美元。

“同比增速有改善，不过升幅比我们预期小一些。每年前三个月数据往往较为波动，很难看出趋势，再加上去年1-4月贸易虚增严重，预计5月开始出口增速会慢慢恢复到正常水平，估计在7-8%之间。”华融证券宏观研究员郝大明称。

首创证券研究所副所长王剑辉也指出，前期各种显着的利空因素随着外部环境的改善已经有所缓解，尽管4月增长还是比较微弱，但还是显示出外贸行业已经出现企稳的迹象。

“以目前的情况，政府并不需要出台特别针对外贸的刺激政策，只需要把前期已经出台的相关政策落实到位就不错了。”他说，而且今年以来人民币已经明显贬值，这对出口也有一定的支撑作用。

海关数据并显示，1-4月中国出口同比下降2.3%，进口增长1.4%；贸易顺差352.4亿美元，减少41.4%。

令人欣慰的是，4月外贸出口先导指数为41.9，在上月环比提升0.4的基础上再次提升0.2，显示未来一段时期出口向好的趋势更加明显。中国今年制定的外贸增长目标是7.5%。

华创证券宏观策略部总经理牛播坤表示，对外部经济的复苏不应太悲观，虽然欧美等国复苏的速度还比较缓慢，但可以看出已经稳步处于通道之中，对中国外需改善将带来促进作用。

而刚刚闭幕的广交会虽然总体成交额有所下降，但出现了一些可喜的结构性变化，比如中国拥有自主知识产权的产品和设备受到了外商欢迎，这也和中国经济结构调整、产业升级的大背景是一致的。

“今年实现7.5%的外贸增长问题不大，不必过分担心。”牛播坤称。

海关新闻稿显示，今年前四个月，中国和欧洲双边贸易总值同比增长8.5%，和美国贸易总值增长2.4%，和东盟贸易总值增长仅有1.2%，但内地与香港贸易总值下降33.1%。

另据中国证券报周二报导，第115届中国进出口商品交易会(广交会)累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。