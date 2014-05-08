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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 11:11 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回升至0.9360上方，因中国贸易数据好于预期

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* 澳元/美元升逾周二高点0.9367，因中国贸易数据较好

* 进出口都较上年同期增长

* 澳元下一阻力位料在一系列日高形成的0.9375/90区间内

* 在中国贸易数据改善的同时，澳洲就业数据也优于预估

* 澳元/美元应能逐步走高，未来24小时为逢低吸纳机会。(完)

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