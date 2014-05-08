韩国股市：早盘微升，IT类股上扬而外资呈现流出

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透首尔5月8日 - 韩国股市周四早盘微升，此前连跌八日；信息科技(IT)类股上涨，但外资出现流出，且期权到期日迎来程序自动卖盘。
0238 GMT，韩国综合股价指数 升0.2%至1,942.71点。该指数周三连续第八日下跌，为2000年9月初连跌九日以来最长跌势。
“本月以来，大部分期权合约已经在现货或期货市场结算，所以已经反映在股价中。市场最大的关注点是韩元快速升值，这刺激了外资及早锁定获利的需求，”三星证券分析师Kim Yong-goo表示。
IT服务提供商SK C&C 跳涨4.6%，因第一季营业利润同比大增42.7%。
Samsung C&T 攀升4.1%。三星电子 小涨0.6%。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。