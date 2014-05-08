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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 11:18 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，因美元浮现空头回补且市场担忧当局干预

路透首尔5月8日 - 韩国韩元兑美元 周四走软，因投资人回补美元空仓；同时市场还担忧韩国外汇当局可能入市干预，以抑制韩元升值的速度。

0238 GMT，韩元兑美元 报1,023.9，较周三国内收盘价1,022.5下滑0.1%。韩元周三收盘价为2008年8月6日以来最高位。

　　6月三年期公债期货 涨0.06点至105.96。

0238GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,023.9 1,022.5

日圆/韩元 10.0461/550 10.0304

韩国公债期货 * 105.96 105.90

韩国综合股价指数 1,942.71 1,939.88

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 龚芳; 审校 高琦)
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