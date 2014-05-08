重发-《中国2014年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月8日

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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(重发以调整表格) 路透北京5月8日电 - 以下为中国2014年4月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 2014年 2013年 4月实际值 4月预估中值 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.0 2.4 2.0 2.5 2.5 3.0 3.2 3.1 2.6 2.7 2.7 2.1 2.4 CPI环比 ~ -- -0.5 0.5 1.0 0.3 -0.1 0.1 0.8 0.5 0.1 0.0 -0.6 0.2 工业生产者出厂价格指数(P ~ -1.8 -2.3 -2.0 -1.6 -1.4 -1.4 -1.5 -1.3 -1.6 -2.3 -2.7 -2.9 -2.6 PI) 社会消费品零售总额 ~ 12.2 12.2 11.8* ~ 13.6 13.7 13.3 13.3 13.4 13.2 13.3 12.9 12.8 规模以上工业增加值 ~ 8.9 8.8 8.6* ~ 9.7 10.0 10.3 10.2 10.4 9.7 8.9 9.2 9.3 固定资产投资(不含农户) ~ 17.7 17.6 17.9 ~ 19.6 19.9 20.1 20.2 20.3 20.1 20.1 20.4 20.6 贸易差额 184.5 139 77.1 -229.8 318.6 256.4 338 311 152 286.1 178.2 271.3 204 181.6 出口 0.9 -1.7 -6.6 -18.1 10.6 4.3 12.7 5.6 -0.3 7.2 5.1 -3.1 1 14.7 进口 0.8 -2.3 -11.3 10.1 10 8.3 5.3 7.6 7.4 7.0 10.9 -0.7 -0.3 16.8 广义货币供应量M2 ~ 12.2 12.1 13.3 13.2 13.6 14.2 14.3 14.2 14.7 14.5 14.0 15.8 16.1 月度新增人民币贷款 ~ 8,800 10,500 6,445 13,200 4,825 6,246 5,061 7,870 7,113 6,999 8,605 6,674 7,929 人民币贷款余额同比增长(% ~ 13.9 13.9 14.2 14.3 14.1 14.2 14.2 14.3 14.1 14.3 14.2 14.5 14.9 ) 注: 1.~表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附