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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 11:57 BJT

重发-《中国2014年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月8日

(重发以调整表格)
    路透北京5月8日电 - 以下为中国2014年4月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。
    
    各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)：   
                            2014年                                          2013年                                                         
                           4月实际值   4月预估中值     3月     2月     1月    12月   11月   10月    9月     8月    7月    6月    5月    4月
    居民消费价格指数(CPI)      ~               2.0     2.4     2.0     2.5     2.5    3.0    3.2    3.1     2.6    2.7    2.7    2.1    2.4
                                                                                                                                      
                  CPI环比      ~                --    -0.5     0.5     1.0     0.3   -0.1    0.1    0.8     0.5    0.1    0.0   -0.6    0.2
 工业生产者出厂价格指数(P      ~              -1.8    -2.3    -2.0    -1.6    -1.4   -1.4   -1.5   -1.3    -1.6   -2.3   -2.7   -2.9   -2.6
                      PI)                                                                                                             
       社会消费品零售总额      ~              12.2    12.2   11.8*       ~    13.6   13.7   13.3   13.3    13.4   13.2   13.3   12.9   12.8
       规模以上工业增加值      ~               8.9     8.8    8.6*       ~     9.7   10.0   10.3   10.2    10.4    9.7    8.9    9.2    9.3
   固定资产投资(不含农户)      ~              17.7    17.6    17.9       ~    19.6   19.9   20.1   20.2    20.3   20.1   20.1   20.4   20.6
                 贸易差额      184.5           139    77.1  -229.8   318.6   256.4    338    311    152   286.1  178.2  271.3    204  181.6
                     出口        0.9          -1.7    -6.6   -18.1    10.6     4.3   12.7    5.6   -0.3     7.2    5.1   -3.1      1   14.7
                     进口        0.8          -2.3   -11.3    10.1      10     8.3    5.3    7.6    7.4     7.0   10.9   -0.7   -0.3   16.8
         广义货币供应量M2      ~              12.2    12.1    13.3    13.2    13.6   14.2   14.3   14.2    14.7   14.5   14.0   15.8   16.1
       月度新增人民币贷款      ~             8,800  10,500   6,445  13,200   4,825  6,246  5,061  7,870   7,113  6,999  8,605  6,674  7,929
 人民币贷款余额同比增长(%      ~              13.9    13.9    14.2    14.3    14.1   14.2   14.2   14.3    14.1   14.3   14.2   14.5   14.9
                        )                                                                                                             
  注: 1.~表示数据未公布。
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
      3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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