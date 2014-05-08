更新版 1-新债招标：中国农发行四期债定位超低，需求火爆机构开启抢购模式

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
* 农发行四期债定位均远低预期
* 三期债投标倍数逾四倍
* 资金预期向好，新债需求火爆
* 抢购模式中，机构为保中标纷纷压低标位 (新增市场评论和更多细节)
路透上海5月8日 - 资金预期的向好推动中国债市持续走强，中国农业发展银行周四招标的四期固息债定位均远低于市场预期，火爆的需求下，除两年品种外，其他三期债的投标倍数超过四倍，机构情绪高涨开启抢购模式。
市场人士并指出，金融债相对于国债在绝对收益上的优势，令其更受市场青睐，投资户和交易户的买入愿望均迫切，为求中标只得压低标位，今日新债的低定位在所难免。
“不是一般的低啊，据说大机构有些标位也没中，发行人开心了啊，发行成本又低了，”上海一银行交易员称。
北京一券商交易员也感叹道，“无语啊，交易性机构还抢不到，估计（中标的）都是大行投资户。”
今日农发新债招标情况如下：
一年增发 两年增发 三年 五年增发
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中标收益率(利率) 4.4880% 4.7923% 4.83% 4.9282%
预测均值 4.56% 4.86% 4.90% 5.01%
认购倍数 4.36 3.31 4.30 4.18
而华东一银行交易员则谈到，昨日市场就对今日五年品种中标收益率跌破5%较为看好，但实际需求情况如此之好还是有些出乎意料，这表明机构对于后市行情仍较为乐观。
去年10月末五年期金融债发行利率(收益率)升破5%，时隔半年后该期限金融债中标水平再度回到5%以内。
银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、二、三和五年期品种最新收益率分别报在4.6079%、4.9011%、4.9843%和5.0969%。
二级市场上，此次增发债一年期标的券140429 最新成交价对应收益率为4.5761%，剩余期限4.85年的140418券 最新成交收益率为5.09%。
今日农发行新债中，五年期品种为今年第22期债券 第二次增发，票面利率5.25%；一年品种为今年第29期债券 第三次增发，票面利率4.79%；两年期为今年第31期债券 的首次增发，票面利率4.94%。
具体发行条款如下：
22期第二次增发 29期第三次增发 31期首次增发 33期
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 五年固息 一年固息 两年固息 三年固息
招标时间 1/2年：5月8日10:00-11:00
3/5年：5月8日10:00-11:30
招标方式 1/2/5年：单一价格中标(荷兰式)
3年：单一利率中标(荷兰式)
缴款日 5月14日 5月13日 5月13日 5月14日
起息日 3月21日 4月10日 4月24日 5月14日
发行期 5/9-5/14 5/9-5/13 5/9-5/13 5/9-5/14
上市日 5月20日 5月15日 5月19日 5月20日
基本承销额 均无
承揽费 0.10% 0.05% 0.05% 0.05%
---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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