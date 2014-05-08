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货币新闻 | 2014年 5月 8日 星期四 14:08 BJT

表格：德国3月工业生产较前月下降0.5%，第一季较前季增长1.2%

路透柏林5月8日 - 德国经济部周四发布数据显示，该国3月工业生产较前月下降0.5%，2月修正后为增长0.6%。

德国经济部称，第一季工业生产较前季增长1.2%，去年第四季为增长0.7%。

德国经济部称工业生产的基本趋势仍为向上，但第二季增速可能减弱。

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 14年3月 14年2月

较上月(%) -0.5 +0.6

指数(2010年为基期) 108.9 109.4

路透调查预估为3月工业生产增长0.2%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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