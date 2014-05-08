表格：德国3月工业生产较前月下降0.5%，第一季较前季增长1.2%

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透柏林5月8日 - 德国经济部周四发布数据显示，该国3月工业生产较前月下降0.5%，2月修正后为增长0.6%。
德国经济部称，第一季工业生产较前季增长1.2%，去年第四季为增长0.7%。
德国经济部称工业生产的基本趋势仍为向上，但第二季增速可能减弱。
以下为详细数据(经季节调整):
工业生产 14年3月 14年2月
较上月(%) -0.5 +0.6
指数(2010年为基期) 108.9 109.4
路透调查预估为3月工业生产增长0.2%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。